Модель Тейлор Хилл показала фото со своей волшебной свадьбы на ранчо

"Ангел" Victoria's Secret вышла замуж в своем родном городе в Колорадо.

В минувшие выходные Тейлор Хилл, известная модель и "ангел" Victoria's Secret вышла замуж за американского финансиста Дэниела Фрайера. Сначала Тейлор показала фото своего очаровательного платья в стиле бохо, а потом поделилась и снимками со свадьбы на ранчо Devil's Thumb, пишет Emirates Woman

Свадебную арку установили на лугу и украсили лавандой, орхидеями и глицинией. А к алтарю невеста шла в платье от итальянского бренда Etro и длинной вуали на распущенных волосах.

Свадьба Тейлор Хилл

Еще в интервью Vogue она рассказала, что это первое свадебное платье, созданное брендом специально для нее. Она много лет работала с Etro, так что знала, что они смогут создать платье мечты для ее особенного дня.

Тейлор работала над ним с креативным директором Марко де Винченцо.

Она не надела никаких украшений и была без туфель. Так что вся свадьба выглядела, как клип на песню в стиле кантри. Помост, на котором установили арку, застелили домоткаными коврами, а гости сидели на простых деревянных стульях.

Свадьба Тейлор Хилл

Тейлор рассказала, что всегда хотела сыграть свадьбу в своем родном городе в штате Колорадо.

"Сколько бы я ни путешествовала по работе — я буквально езжу без остановок с 14 лет — Колорадо всегда был моей константой, моей скалой, моим домом и моим сердцем", — сказала модель в интервью Vogue.

После клятв пары гости насладились коктейлями и ужином, на котором семья и друзья подняли тост за жениха и невесту. Во время приема выступала группа Стиви Брок и Dream On.

Для своего первого танца Хилл и Фрайер выбрали "Свободное падение" Тома Петти.

"Перед церемонией я очень нервничала и в то же время была так взволнована. Но как только я вышла к проходу и впервые увидела Дэнни, меня накрыло чувство полного спокойствия, как будто все остальное не имело значения", — рассказала Тейлор, отметив, что это был идеальный день, который она провела с людьми, которых любит.

Свадебное платье Тейлор Хилл

Хилл и Фрайер впервые были замечены вместе на публике в феврале 2020 года. Позже модель объявила о своей помолвке с Фрайером в искреннем посте в Instagram в июне 2021 года. В пост вошли три снимка пары, в том числе один, на котором Фрайер стоит на одном колене на фоне живописного морского пейзажа.

Напомним, ранее Тейлор показала, как создавалось ее волшебное платье, и рассказала, что ей в нем больше всего нравится.