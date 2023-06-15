Кендалл Дженнер отправилась на ужин с подругами в прозрачном топе (фото)

Знаменитая модель любит эффектные и откровенные образы.

27-летняя модель и звезда реалити Кендалл Дженнер выбрала смелый образ, когда вечером отправилась на ужин с подругами Хейли Бибер и Лори Харви в итальянском ресторане Giorgio Baldi в Санта-Монике. Об этом пишет PageSix.

Звезда "Кардашьян" была без бюстгальтера в том же темно-коричневом асимметричном прозрачном топе от Paloma Wool (86 долларов), в котором она была недавно на свидании в Нью-Йорке с 29-летним рэпером Bad Bunny. Дженнер дополнила откровенный верх коричневой кожаной юбкой-карандаш с поясом и высокими черными сапогами. Большой черный клатч с крокодиловым принтом завершил образ основательницы 818 Tequila.

Между тем, 26-летняя модель Лори Харви была одета в черное платье без бретелек, а 26-летняя жена Джастина Бибера выбрала для ужина с подругами серое платье с рюшами и ремешками под кожаной курткой.

Напомним, Кендалл Дженнер привлекла к себе внимание публики, появившись на ретроспективе покойного модельера Карла Лагерфельда без бюстгальтера.

Также Фокус писал, что Кендалл Дженнер позировала на яхте в мини-платье с прозрачным верхом.