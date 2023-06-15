Королева Иордании Рания повторила свой образ 2022 года (фото)

Монаршая персона вручила награды работникам образования.

Королева Иордании Рания повторила свой образ 2022 года. Снимками она делится в своих соцсетях.

Ее Величество накануне вручило награды победителям Премии королевы Рании за достижение в образовании (QRAEE) на состоявшейся под ее патронатом церемонии в Королевском дворце культуры в Аммане, столице Иордании.

Как глава попечительского совета QRAEE, Ее Величество вручило призы и сертификаты лауреатам 17-й премии "Выдающиеся учителя", пятой премии "Выдающиеся школьные советники" и третьей премии "Директорат поддержки совершенства". Награды в знак признания их исключительного вклада в образование Иордании.

Королева Рания вручила награды

Для мероприятия монаршая персона выбрала нежно-васильковое платье с вышивкой от Brandon Maxwell, которое она примеряла в мае 2022 года. К образу королева добавила клатч, лаконичные часы и темно-синие туфли-лодочки.

Королева Рания

"Благодарна каждому учителю, воспитывающему со страстью и от всего сердца. На церемонии вручения премии королевы Рании за мастерство в образовании (QRAE)", — прокомментировала мероприятие жена короля Абдаллы.

Королева Рания

Напомним, королева Рания продемонстрировала образ от известного ливанского дизайнера.

Также Фокус писал о выходе королевы Рании в нежно-розовом платье.