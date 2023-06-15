Мелания Трамп вышла в свет в платье Gucci за 3200 долларов (фото)

Мелания Трамп появилась на публике в преддверии "сдержанного" дня рождения Дональда в Бедминстере.

53-летняя бывшая первая леди США Мелания Трамп была замечена в стильном образе, выходя из Башни Трампа в Нью-Йорке в преддверии Дня рождения своего мужа Дональда Трампа. Об этом сообщает PageSix.

Супруга 45-го президента США вышла из небоскреба в белом расклешенном платье-рубашке Gucci (3200 долларов). К наряду она подобрала подходящую белую сумочку Hermès и бежевые остроносые туфли на шпильке. Волосы она уложила легкими волнами, завершив элегантный ансамбль солнцезащитными очками в черепаховой оправе.

За Меланией следовал сын бывшего президента Бэррон. Он был в синем блейзере и белой рубашке на пуговицах. На фотографиях видно, что сотрудники службы безопасности сопровождали Меланию и 17-летнего парня к черному внедорожнику. Ожидается, что дуэт матери и сына отметит 77-летие Дональда в Бедминстере, штат Нью-Джерси.

Инсайдер сообщил The Post, что в этом году праздничные планы, как ожидается, будут "сдержанными".

"Большой вечеринки не планируется, — сказал источник. — Трамп известен тем, что ненавидит свой день рождения и никогда не празднует его осмысленно".

Ранее Фокус писал, что Мелания Трамп снова хочет стать первой леди США.