Джулия Фокс появилась на шоу во Флоренции в платье с откровенным вырезом ниже спины

Бывшая девушка Канье Уэста посетила уникальное событие Vogue, посвященное культовым стилям последних 50 лет.

В Флоренции, на исторической площади Микеланджело, прошло уникальное модное шоу от британского Vogue, посвященное культовым стилям последних 50 лет. Его посетили, среди прочих, Эльза Хоск, Мэй Маск, Тина Кунаки и Джулия Фокс, которая, как всегда, выбрала очень экстравагантный наряд. Об этом пишет Daily Mail.

Шоу-показ под открытым небом состоялся сразу после захода солнца, подарив волшебное сияние моделям, идущим по подиуму.

Джулия Фокс

В среду вечером британский Vogue занял историческую площадь Микеланджело во Флоренции для уникального события моды, посвященного культовым стилям последних 50 лет.

Шоу под открытым небом состоялось сразу после захода солнца. Модели ходили по подиуму в одежде, которая демонстрировала самые яркие тренды минувших лет: от панк-рока 1970-х до спортивной одежды 1980-х, от минимализма 1990-х и роскоши 2000-х.

Шоу LuisaViaRoma

33-летняя Джулия Фокс появилась на вечере в красном платье, расшитом пайетками. Его украшала пышная отделка вокруг талии, красные перья на спине и интригующий вырез ниже талии, который открывал красные латексные трусики.

Джулия Фокс Фото: Getty Images

Образ Джулия дополнила черными лаковыми туфлями на высокой платформе. А макияж сделала под стать платью – с яркими красными акцентами.

На шоу Джулия сидела в первом ряду.

Джулия Фокс

Всего на шоу от британского Vogue пригласили две тысячи гостей, также оно транслировалось в прямом эфире в Instagram, TikTok и Weibo.

Образы от 50 брендов курировал главный редактор британского Vogue Эдвард Эннинфул.

А Андреа Бочелли устроил специальное представление Time To Say Goodbye.

Напомним, ранее Джулия Фокс вышла в свет в силиконовом мини-платье, сделанном из волос.

А на Каннском кинофестивале она появилась в совершенно прозрачных нарядах из целлофана.