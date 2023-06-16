Брайан Остин Грин ответил на обвинения в том, что он плохой отец

Актера раскритиковали после того, как выяснилось, что Меган Фокс одевает их сыновей в девчачью одежду.

Брайан Остин Грин ответил на обвинения критиков, назвавших его "плохим отцом". Это началось после того, как его бывшую жену Меган Фокс обвинили в том, что она заставляет своих сыновей носить "девчачью одежду". Об этом пишет Daily Mail.

49-летний актер записал строиз в Instagram.

"Такие люди сошли с ума. Почему кто-то думает, что морально нормально нападать на людей, которых они даже никогда не встречали. Это безумие", — сказал звезда сериала "Беверли-Хиллз".

"Давайте вести себя лучше. Мы в долгу перед будущими поколениями", — сказал актер.

У Грина пятеро детей. У него и у Меган Фокс трое сыновей: десятилетний Ной, 10 лет, девятилетний Бодхи и шестилетний Джорни.

Меган Фокс с детьми

У него также есть 21-летний сын Кассиус от его бывшей девушки и актрисы Ванессы Марсил.

А в июне 2022 года у него родился пятый ребенок, Зейн, от его нынешней девушки — 37-летней Шарны Берджесс из "Танцев со звездами".

Сыновья Грина живут с Меган Фокс и Робби Старбак, баллотировавшийся в Конгресс США в 2022 году, заявил, что был свидетелем того, как двое детей пары сказали, что "мама заставила их носить одежду для девочек, а их няня пыталась их утешить".

Меган Фокс заявила, что это неправда. А Брайан Остин Грин опроверг "полностью ложные" утверждения о том, что его бывшая жена, на которой он был женат с 2010 по 2021 год, заставляет их сыновей одеваться в женскую одежду против их воли.

Еще в 2017 году он говорил в подкасте, что его сын Ноа просто носит то, что ему нравится. И платья, в том числе.

Брайан Остин Грин с детьми Фото: Instagram brianaustingreen

"Он никому не причиняет вреда. Я слышал от некоторых людей, что они не согласны с тем, что он носит платья. Им я говорю: мне все равно. Ему четыре. И если он хочет носить это, то он носит это", — говорил актер.

Ранее Меган Фокс резко ответила Робби Старбаку, заявив, что он "связался не с той ведьмой".

"Использование гендерной идентичности моего ребенка для привлечения внимания к твоей политической кампании поставило тебя на неправильную сторону вселенной", — сказала звезда "Трансформеров", которая встречается с музыкантом Machine Gun Kelly.