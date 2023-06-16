Сухие волосы: 4 правила восстановления волос в домашних условиях

Жаркое солнце, ветер, перемена температур и использование фена негативно влияет на ваши волосы, делая их сухими и тусклыми.

Волосы перед укладкой летом должны быть обязательно сухими, так как они подвергаются большему стрессу, чем в остальное время года. Не только солнце, соль и хлор являются злейшими врагами волос, ветер и резкие перепады температуры, от холода до жары, от дождя к солнцу, также играют свою роль. Если волосы постоянно тусклые, похожие на мочалку, это не нормально. Об этом пишет VOGUE Italia.

На сухость волос влияют не только внешние факторы, такие как ветер и жаркое солнце, но и окрашивание, обесцвечивание волос. А еще длина, если за длинными волосами не ухаживать и не увлажнять их должным образом, они будут сухими и тусклыми. Первый тревожный звоночек можно увидеть у корня: именно у линии роста волос начинают расти "детские волоски", которые напоминают солому и на ощупь будто "волокнистые".

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Если пользоваться специальными средствами для мытья волос, а также защищать волосы в течение дня, особенно утром и вечером, они снова засияют. Если вы хотите, чтобы на ощупь волосы были мягкие и шелковистые, в уход за волосами нужно включить питательные шампуни и маски, обволакивающие кремы, смягчающие масла и термозащитные средства. Вот несколько советов, воспользовавшись которыми вы поможете своим сухим волосам уже сегодня.

Увлажнение начинается в душе

Увлажняющий шампунь, который одновременно и восстанавливает, и очищает, идеально подходит для смягчения волос. Потому что даже вода, особенно жесткая, воздействует на кутикулы: волосы нужно мыть теплой водой, а не горячей, а в конце обдать холодной, чтобы закрыть чешуйки кончиков волос. Пока умываетесь, сделайте маску, она лучше восстанавливает волосы, чем бальзам. Отдайте предпочтение маскам на основе кератина – укрепляющей или с кокосом и алоэ вера, чтобы волосы не пушились.

Крем для укладки волос

Наверняка вы замечали, что парикмахеры в салоне, перед укладкой на мокрые волосы по всей длине наносят крем. Именно поэтому вы выходите из салона с мягкими и блестящими волосами. Все дело в том, что крем насыщеннее, чем масло, он питает и смягчает волосы, позволяя избежать сухости и пушистости.

Масло для увлажнения сухих волос

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Находитесь ли вы уже у бассейна, на берегу или все еще в городе, не стоит недооценивать силу масел. Используйте их утром, сразу после пробуждения, перед тем, как расчесать волосы, или вечером, сочетая масло с шелковой наволочкой, которая поможет волосам оставаться эластичными во время сна.

Наиболее эффективные масла имеют в составе витамин Е и аргановое масло — это два ингредиента, способные смягчать, питать и придавать блеск кончикам. Предпочтительно выбирать масло с SPF-формулой, которая также защищает волосы от загрязнения и вредного воздействия ультрафиолетовых лучей.

Средства для термозащиты также позволяют защитить ваши волосы от повреждений, вызванных выпрямлением и горячим феном. Также невероятное действие на волосы оказывает коксовое масло: смягчающее, увлажняющее и питательное, его можно использоваться в качестве маски перед шампунем, чтобы придать волосам форму, не утяжеляя их.

Термозащита

Если вы не можете обойтись без выпрямления и фена даже летом, нанесите защиту на всю длину волос перед их использованием.

Термопротектор – это спасение волос, а особенно для кончиков, ведь он позволяет создать защитную пленку, которая помогает выдерживать жару во время укладки. Это позволит не ломаться кутикулам и, прежде всего, кончикам волос. И не забывайте использовать натуральные расчески и щетки, например, деревянные, что бы еще больше не электризовать волосы.

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