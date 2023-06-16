Сальма Хайек сменила вечерние платья на джинсы и кардиган (фото)

Звезда экранов возвращается домой после продвижения нового проекта.

56-летняя мексикано-американская актриса Сальма Хайек Пино была замечена в простом и комфортном образе в международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке. Знаменитость улетела домой после продвижения нового сезона "Черного зеркала". Об этом пишет Daily Mail.

Знаменитая актриса, которая также является гражданкой США, была одета в полосатый кардиган поверх белого топа, темно-синие джинсы и пару черных ботинок на платформе. Звезда фильма "Бандитки" несла большую черную сумку Balenciaga в виде песочных часов, в которой хранились все ее дорожные принадлежности.

Волосы Хайек распустила и выпрямила. Она завершила свой дорожный наряд парой серег, ожерельем с большим кулоном на серебряной цепочке и кольцом.

На другом изображении Хайек выходила на улицу в сопровождении личного охранника. Мужчина, сфотографированный позади актрисы, был в черном пиджаке поверх белой классической рубашки с длинными рукавами, серых джинсах и кроссовках.

Напомним, Сальма Хайек Пино была замечена в стильном образе total black по пути в студию Good Morning America на Таймс-сквер.

Также Фокус писал, что Сальма Хайек рассказала о съемках в "Черном зеркале".