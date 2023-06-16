Королева Камилла продемонстрировала стильное платье в горох

Королева Камилла назвала лошадь, которая возглавит конную кавалерию на параде в эту субботу.

75-летняя королева Камилла в стильном платье посетила церемонию в саду Кларенс-Хауса. На мероприятии она подарила лошади головной убор с именем Юнона, которая возглавит конную кавалерию на параде Trooping the Colour в честь дня рождения короля Чарльза ||| в субботу. Об этом пишет Daily Mail.

Для выхода в свет Камилла выбрала элегантное зеленое платье в белый горох с А-силуэтом. Свой образ она завершила кремовыми туфлями на каблуке с круглым носком.

Королева Камилла Фото: Getty Images

На мероприятии также была представлена работа художницы Мэнди Шепард — портрет 10-летней ширской кобылы, заказанный королевской семьей, чтобы отметить важную роль Юноны. Ранее известная как Уилла Роуз, Юнона официально завершит двухлетнее обучение в полку лейб-гвардии, когда возглавит конный парад на церемонии Trooping the Colour в субботу.

Лошадь будет частью королевской процессии, в которой примут участие 1400 солдат, 200 лошадей и 400 музыкантов, а также члены королевской семьи, которые проедут верхом и в экипажах от Букингемского дворца и по торговому центру до Парада конной гвардии.

Королева Камилла и Мэнди Шепард Фото: Getty Images

В тот же день королева Камилла также посетила вечеринку Bee Garden Party в Лондоне, организованную Bees for Development. Она добавила к своему образу сияющую брошь в форме пчелы, символизируя событие организации.

Брошь королевы Фото: Getty Images

Ранее Фокус писал, кто отвечает за образы самых стильных женщин королевской семьи.