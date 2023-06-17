Королева Камилла отправилась на парад в ярко-красном пальто и черной шляпе

Образ королевы был вдохновлен гренадерскими гвардейцами.

75-летняя королева-консорт Камилла выбрала смелый красный наряд для Trooping the Colour в Лондоне. На парад конногвардейцев Ее Высочество отправилась в карете вместе с Кейт, принцессой Уэльской, и ее детьми: 5-летним принцем Луи, 8-летней принцессой Шарлоттой и 9-летним принцем Джорджем. Об этом пишет Daily Mail.

Камилла сияла, махая королевским поклонникам, которые выстроились в очередь рано утром, без сомнения, надеясь мельком увидеть кого-нибудь из членов королевской семьи.

Кейт Миддлтон и королева Камилла Фото: Getty Images

Для исторического для она выбрала красный ансамбль, надев наряд Fiona Clare, вдохновленный формой гренадерских гвардейцев. На ней было красное шелковое платье-пальто с золотой вышивкой на воротнике и спине. Королева Камилла дополнила образ черной шляпой Philip Treacy, намекающей на классические шляпы гвардии из медвежьей шкуры с плюмажем из перьев.

Королева Камилла Фото: Getty Images

В декабре Букингемский дворец объявил, что Камилла станет новым полковником гренадерской гвардии, заменив принца Эндрю. Сегодня состоится первый парад Trooping the Colour, который королевская семья отмечает без покойной королевы Елизаветы II.

Напомним, Кейт Миддлтон появилась на параде Trooping the Color в элегантном зеленом наряде.

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