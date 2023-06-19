Эмили Ратаковски показала своего отца (фото)

Знаменитость опубликовала архивные кадры в честь Дня отца 2023 года.

32-летняя американская модель Эмили Ратаковски показала своего папу. Снимками в честь Дня отца 2023 года звезда подиумов польско-еврейского происхождения делится в Instagram.

Супермодель показала своим фолловерам четыре фотографии Джона Дэвида Ратаковски, две из которых архивные. На одной маленькая Эмили танцует с папой, а на другой – изучает архитектуру в каком-то городе, сидя у папы на руках.

На двух других преподаватель художественных дисциплин держит на руках уже своего внука Сильвестра, который "порадовал" родителей тем, что первым нашел зеленку дома.

Молодая мама никак не прокомментировала семейные кадры, лаконично оставив смайлик в виде красного сердечка.

Фото: Скріншот Фото: Скріншот Фото: скріншот Фото: Скріншот

Эмили родилась в Лондоне в семье поляка Джона Дэвида Ратаковски и еврейки Кэтлин Белгли. Отец модели – художник и преподаватель такого рода дисциплин. Со временем семья перебралась в США, однако долгое время знаменитость жила в разных странах Европы.

Модель – единственный ребенок Джона Дэвида и Кэтлин Белгли. Теперь она уже сама является мамой двухлетнего Сильвестра, с отцом которого развелась летом 2022 года.

Эмили Ратаковски с сыном Фото: Instagram @emrata

Напомним, Эмили Ратаковски снова сходила на свидание с бывшим бойфрендом.

Также Фокус писал о вечеринке в честь 32-го дня рождения Эмили Ратаковски.