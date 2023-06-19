Первая леди Украины приехала в Израиль и вышла в свет в элегантном костюме

Елена Зеленская уже встретилась с президентом страны Ицхаком Герцогом и его супругой Михаль.

Елена Зеленская, первая леди Украины, начала свой официальный визит в Израиль со встречи с президентской четой: Ицхаком и Михаль Герцог. Сообщение об этом появилось в официальных соцсетях первой леди Украины.

"Поездка будет насыщенной, ведь с начала полномасштабной войны мы сотрудничаем с первой леди Израиля над рядом проектов в сфере ментального здоровья", — отметила Зеленская и поблагодарила за теплый прием.

Елена Зеленская, Ицхак и Михаль Герцог Фото: Instagram/Елена Зеленская

Сейчас в Израиле проходят физическую и психологическую реабилитацию несколько десятков украинцев, но главная цель израильских специалистов передать опыт, чтобы необходимую помощь все пострадавшие от войны с Россией могли получать и в Украине.

Для первого дня в Израиле Елена Зеленская выбрала костюм с юбкой молочно-белого цвета. Пиджак с оригинальным воротником дополнила юбка прямого покроя длиной ниже колена и белые туфли на каблуке.

Свой образ первая леди Украины дополнила жемчужными серьгами.

Елена Зеленская и Михаль Герцог Фото: Instagram/Елена Зеленская

Зеленская любит костюмы и часто выбирает их для своих зарубежных визитов, или официальных встреч. Ее наряды всегда от украинских брендов.

Напомним, ранее с официальным визитом Елена Зеленская была в Южной Корее. Визит был долгим, так что первая леди Украины несколько раз меняла наряды. А так как именно там она застала День Вышиванки, то на встрече с украинской диаспорой появилась в оригинальной белой вышиванке от украинского бренда и интересных украшениях.