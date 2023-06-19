Петля Венеры с 19 июня по 7 октября 2023 года: чего ожидать в этот период

Уже сегодня началась петля Венеры, которая продлится следующих 4 месяца и повлияет на нашу жизнь в сферах отношений, финансов и публичной деятельности.

Когда произойдет петля Венеры?

С 19 июня по 7 октября 2023 будет длиться петля Венеры во Льве, и планета перейдет в ретроградное движение, которое будет происходить с 23 июля по 4 сентября.

Обычно период ретроградной Венеры длится от 40 до 43 дней, происходит каждые 18-19 месяцев и через каждые 8 лет цикл повторяется определенном знаке Зодиака. В следующий раз Венера будет ретроградной в агусте 2031 года.

Как петля Венера повлияет на нашу жизнь?

Главные изменения в период петли Венеры произойдут в сфере любви, отношений и финансов. Это время может стать вызовом для существующих отношений, возможно, появятся проблемы и неясности. Однако, такие периоды также могут стимулировать новые встречи и отношения, открывая новые возможности для любви и романтики.

Что касается финансов, петля Венеры может вызвать колебания и нестабильность в этой сфере. Рекомендуется быть осмотрительными при принятии финансовых решений, вложениях и сделках, поскольку возможны непредвиденные переменные и риски. Это может быть периодом, когда необходимо более тщательно анализировать свои финансовые решения и избегать больших рисков.

Этот период будет благоприятным, чтобы переосмыслить свои ценности, научиться прислушиваться к своим чувствам и быть более терпимыми к изменениям.

Также этот транзит может повлиять на реализацию в творческой сфере и обретение популярности. Но со своей репутацией стоит быть внимательнее, поскольку последствия публичного скандала могут после этого преследовать годы. Август 2023 – месяц, когда потребуется сделать судьбоносный выбор, который повлияет на события ближайших лет вашей жизни, поэтому вряд ли можно говорить об устойчивости и стабильности в этот период.

Источник: https://www.youtube.com/@Marina_Skadi_astrologer