Древнеримские развалины и вилла с плохой репутацией: что унаследовали дети Сильвио Берлускони

После смерти бывшего итальянского премьер-министра его наследникам достанутся пять миллиардов евро и очень много эксклюзивной недвижимости.

Похороны умершего 12 июня Сильвио Берлускони прошли с размахом. Прощание состоялось в знаменитом Миланском соборе, перед которым на площади собрались сотни людей. Но теперь таблоиды интересует, что унаследуют дети скандального политика, который прославился многочисленными романами и шумными вечеринками. Об этом пишет Daily Mail.

За годы Берлускони, который начинал, как застройщик, обзавелся не только солидным состоянием, но и отличным пакетом недвижимости. Правда, не у всех его домов приличная репутация. Всего у него было 14 квартир, вилл и апартаментов, но журналисты рассказали о самых знаменитых.

Вилла Чертоза

Одна из любимых вилл Берлускони, вилла Чертоза, как сообщается, может похвастаться ценой: более 200 миллионов евро, и роскошью. Она буквально набита произведениями искусства. Эту виллу на Сардинии Берлускони очень любил и купил ее еще в 1970-х. на вилле 68 комнат, пять бассейнов, фальшивый вулкан, искусственная лагуна. Все это расположено на 170 акрах земли.

Вилла Чертоза

Находится вилла неподалеку от коммуны Ольбия. И на территории виллы имеется живописный древнеримский амфитеатр. Именно тут Берлускони любил принимать своих самых важных гостей.

Когда Тони и Чери Блэр посетили его в 2004 году, он устроил фейерверк стоимостью 50 000 фунтов стерлингов, кульминацией которого стали запуски ракет с надписью "Да здравствует Тони". Тут же он загорал вместе с Владимиром Путиным. А моделей на вечеринки, по слухам, доставляли на самолетах итальянских ВВС.

Тайный тоннель на вилле Чертоза

Гости, которые предпочитали осмотрительность, могли прибыть через секретный туннель, выдолбленный в пещере, где они могли сойти со своих лодок вне поля зрения папарацци.

Палаццо Грациоли

Этот таунхаус находится в центре Рима и он славится своей коллекцией произведений искусства. А также вечеринками, которые тут проводил Берлускони, вывешивая флаг Италии с балкона.

Палаццо Грациоли

Одна из проституток, которая побывала в палаццо, рассказывала: "Я думала, что видела многое, но никогда не видела 20 женщин и одного мужчину".

Она хвалила Берлускони, сообщив, что он не давал ей спать до 8 утра, поддерживая свои силы "отвратительно сладким" травяным чаем

Недвижимость на Карибах

Также премьер-министр Италии владел недвижимостью на Карибах, включая Изумрудную бухту на Антигуа.

Изумрудная бухта на Антигуа

В 2009 году, когда магнат был в последний раз на посту премьер-министра Италии, это также стало темой для очередного скандала. На фотографиях, опубликованных в Испании — он подал в суд, чтобы предотвратить их появление в Италии, — были запечатлены не только обнаженные до пояса женщины, но и резвящийся у бассейна обнаженный мужчина, позже идентифицированный как бывший премьер-министр Чехии Мирек Тополанек.

Берлускони заявил, что его гости просто принимали душ, спросив: "Вы принимаете душ в пиджаке и галстуке?".

Вилла Сан-Мартино

Именно сюда тело Берлускони доставили из миланской больницы и отсюда его увезли на катафалке на прощание в Миланский собор. И на ней проводили вечеринки "бунга бунга". Эта вилла в Аркоре, недалеко от Милана, которая была основной резиденцией Берлускони почти 50 лет.

Фанат у виллы Сан-Мартино

Но если его вилла на Сардинии скорей напоминала парк развлечений, то Сан-Мартино сначала была семейной резиденцией, где он жил с женой Карлой.

Берулскони часто принимал гостей на вилле Сан-Мартино

Вилла была куплена на доходы от его инвестиций в строительный бум в Италии 1960-х годов — тогда Берлускони построил целый пригород Милана с нуля. И Сильвио заполнил все 147 комнат картинами эпохи Возрождения и другими сокровищами.

Картины были фоном для его не очень семейных вечеринок, где звездной гостьей была 17-летняя танцовщица марокканского происхождения по прозвищу "Руби, похитительница сердец".

Замок Параджи

Замок 17 века в Портофино, когда-то был занят войсками Наполеона.

Замок Параджи на старинной открытке

Берлускони не слишком часто тут бывал, но замок также может похвастаться коллекцией произведений искусства.

Виллы на озере Комо

Вилла Белинзаги на знаменитом озере Комо стоит около 10 миллионов евро и рядом живет Джордж Клуни. Она может похвастаться роскошным мраморным банкетным залом.

Вилла Белинзаги на острове Комо

Также у Берлускони тут имеется еще одна вилла – вилла Кампари, купленная у семьи Кампари, производителей крепленых вин.

Вилла Борлетти

Вилла Борлетти, штаб-квартира холдинговой компании Берлускони в Милане, также была местом его тайных встреч с актрисой Вероникой Ларио, которая стала его второй женой после того, как он увидел ее выступление топлесс в театральной постановке.

Также Берлускони купил виллу Джернетто неподалеку от города Лесмо в Ломбардии, и кроме нее и виллы Сан-Мартино, приобрел еще две виллы.

Кроме Италии, у него были дома в Каннах, во Франции, виллы на Антигуа, Барбуде и Бермудских островах. Его самой скромной покупкой стала вилла под названием "Две пальмы" на острове Лампедуза, самой южной точке Италии.

Берлускони приобрел "Две пальмы", пообещав местным жителям, что избавит остров от тысяч беженцев, прибывших сюда из Африки. Чего он не сделал.

Интересно, но пятеро детей бывшего премьер-министра Италии могут продать все наследство и обогатится. Но есть одно условие: семейную резиденцию Сан-Мартино — продавать нельзя, она должна остаться в руках семьи.

Напомним, ранее Фокус писал о скандальных романах Сильвио Берлускони и его любовницах.