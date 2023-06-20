Королевы Рания и Летиция расцеловались на публике (фото)

Королева Иордании Рания вместе с мужем, королем Абдаллой II, прибыла в Мадрид на Акабский процесс.

Королева Испании Летиция и ее "коллега" из Иордании Рания – давние подруги. Между двумя королевами тепліе дружески отношения, что они в очередной раз продемонстрировали, когда встретились в Мадриде, куда монаршая чета из Иордании прилетела на Акабский процесс, и во время своего пребывания они проведут встречи с испанским монархом Филиппом VI и его женой, пишет Hello. Акабский процесс – это инициатива короля Иордании Абдаллы II, которая развивает серию международных встреч, направленных на укрепление военного сотрудничества и сотрудничества в области безопасности, координацию и обмен опытом между региональными и международными партнерами по борьбе с терроризмом.

При встрече обе королевы были рады видеть друг друга. Они тепло обнялись и поцеловались в щеки. Женщины демонстрировали невероятно дружелюбный вид и искренне наслаждались общением.

Королева Рания и королева Летиция Фото: Getty

Идеально сочетались и их наряды. Королева Иордании выглядела элегантно в черном платье с розовыми цветочными деталями вокруг талии, а королева Испании излучала изысканность в своем розово-голубом платье с бабочками.

Королева Летиция и королева Рания встретились перед королевским визитом на образовательный семинар по национальному наследию в Мадриде. Они о чем-то активно и весело разговаривали, и было видно, что им очень интересна эта беседа.

Встреча королевских пар прошла спустя немного времени после свадьбы наследного принца Иордании Хусейна, на которой королева Летиция и ее супруг не смогли присутствовать из-за своих обязанностей на родине.

Ранее Фокус писал, что королева Летиция посетила выпускной своей дочери.