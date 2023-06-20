Дженнифер Лоуренс заметили на прогулке с мужем и сыном (фото)

Актриса провела День отца с мужем и сыном.

32-летняя американская актриса Дженнифер Лоуренс отправилась на прогулку со своим мужем и годовалым сыном Саем. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда "Голодных игр" и художник-галерист Кук Марони взяли своего первенца на прогулку в Американский музей естественной истории в районе Верхний Вест-Сайд в Нью-Йорке.

Уроженка Кентукки для выхода надела мешковатые синие джинсы, черную майку, а сверху накинула синюю рубашку. Знаменитая актриса дополнила ансамбль черными кроссовками Adidas и темно-синей бейсболкой Polo Ralph Lauren "Cotton Chino Ball Cap" за 45 долларов. Обладательница "Оскара" распустила длинные светлые волосы и была без макияжа, продемонстрировав естественную красоту.

Ее 38-летнийсупруг, который, как говорят, является директором галереи Gladstone 64, нес на руках сына. Он надел для прогулки простую белую футболку, темно-синие брюки и завершил образ кедами Vans.

Звездная пара назвала своего наследника в честь Сая Твомбли, американского художника-абстракциониста 20 века. Мальчик родился в феврале 2022 года, а после этого молодые родители стали больше времени уделять семье и ребенку, меньше появляясь на публике.

Кук Марони и американская актриса поженились в 2019 году на тайной церемонии. Брак стал первым для обоих знаменитостей.

Также Фокус писал, что Дженнифер Лоуренс сделала странное заявление о своей маме.