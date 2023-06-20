Трихолог назвала главные причины выпадения волос после 30 лет

Многие случаи выпадения волос носят временный характер, и их можно лечить, как только будет установлена причина.

Выпадение волос – явление, с которым сталкивалась каждая женщина, хотя не обходит это и мужчин. В то время как потеря от 50 до 100 отдельных волосин в день является нормальным явлением, чрезмерное выпадение волос затрагивает 50% женщин в возрасте до 50 лет, пишет NHS. C этим явлением женщины сталкиваются после 30 лет, и с каждым годом для многих эта проблема становиится по-настоящему серьезнымм испытанием.

В большинстве случаев выпадение волос не требует лечения и может быть временным явлением, после чего они снова отрастают, нормальной частью взросления либо же результатом заболевания и лечения (например, онкология и химиотерапия). Как правило после выздоровления волосы снова отрастают.

Многие случаи выпадения волос носят временный характер и их можно лечить, как только будет установлена причина. Как научный сотрудник Института трихологов и бывший председатель организации, специалист Ева Праудман проработала в этом секторе 20 лет и каждый день проводит обследование пациентов. Она постоянно сталкивается с проблемой, которая беспокоит миллионы женщин по всему миру.

"Существует множество факторов, влияющих на выпадение волос,: от общего состояния здоровья до лекарств, диеты и уровня стресса. В большинстве случаев лечение в клинике занимает от 4 до 9 месяцев", – отметила она.

Ева назвала главные причины, из-за которых выпадение волос усиливается.

Стресс

Влияя на женщин любого возраста, стресс и беспокойство могут напрямую сказаться на волосах.

"Когда стресс высок, вы вырабатываете больше кортизола, который атакует иммунную систему. Волосяной фолликул является второй самой быстро делящейся клеткой в организме, но считается несущественной, поэтому, когда ваше тело находится в стрессовом режиме, его потребности отодвигаются на дно", – говорит Праудман.

Волосы обычно реагируют через 3-4 месяца после стрессового события, когда в организме накопилось воспаление. Иммунная атака продлится 4-6 месяцев, после чего в большинстве случаев волосы снова отрастут.

Прерванный сон

Прерванный или проблемный сон является ключевым фактором истончения и выпадения волос. Ева советует выбрать хобби, которое расслабит физически и морально, будь то прогулка, медитация, садоводство или прослушивание музыки. Можно использовать легкие средства, которые помогают при тревожных средствах, но перед тем, как отправиться за ними в аптеку, необходимо посоветоваться с лечащим врачом.

Диета

"Хронический стресс может быстро повлиять на вашу диету, поскольку вы склонны либо к комфортной еде с избытком жиров и углеводов, либо вообще радикально сокращаете потребление пищи. Белок необходим для нормального роста и выпадения волос, при этом требуется 55 г абсорбированного белка в день. Если его будет меньше, ваши волосы не получат достаточно питательных веществ, что скажется на их состоянии", – подчеркивает Праудман. Она добавила, что диета играет огромную роль в здоровье волос, а популярные интервальное голодание и Кембриджская диета привели к дефициту белка у многих людей.

"Обязательно включите в свой рацион много постного белка, такого как курица, рыба и яйца, а также добавьте семена чиа, подсолнечника или кунжута в кашу или салат для дополнительного заряда энергии. Если вы питаетесь на растительной основе, бобы эдамаме содержат в три раза больше белка, чем нут. Лучшая диета — сбалансированная, которую вы можете поддерживать. Помимо белка и небольшой порции углеводов, ешьте фрукты и овощи, а также хорошие жиры, такие как оливковое масло первого отжима, и сократите потребление рафинированного сахара и обработанных пищевых продуктов, которые часто содержат много соли. Натрий накапливается вокруг волосяного фолликула, что вызывает чрезмерное выпадение", – рекомендует эксперт.

Недостаток солнечного света

В холодное время года выпадение волос усиливается, поскольку в организме наблюдается нехватка витамина D.

"Рекомендуется принимать добавки в течение длительного времени. 1000 МЕ в день в течение года должны довести уровень витамина D до достаточного количества, а затем можно сделать перерыв на 3-4 месяца. Речь идет о создании ваших резервов, чтобы волосы оставались в фазе роста и чтобы ваша иммунная система функционировала должным образом", – советует трихолог.

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