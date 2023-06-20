Внучка королевы Елизаветы наслаждается первым днем ​​Royal Ascot в платье за 30 тысяч гривен

Зара и Майк Тиндалл в стильных образах прибыли на Royal Ascot.

Сегодня, 20 июня, в Великобритании начались знаменитые скачки в Аскоте. И кроме того, что все будут переживать за фаворитов, это, как известно, главное светское событие Великобритании, на котором селебрити и члены королевской семьи показывают свои экстравагантные шляпки и стильные наряды. Зара и Майк Тиндалл были среди зрителей, прибывших в первый день скачек. Об этом пишет Daily Mail.

Дочь принцессы Анны по этому случаю выбрала бледно-зеленое платье миди Cecilia с цветочным принтом от Leo Lin стоимостью 30 тысяч гривен. Изюминкой образа стал соломенный канотье с бледно-розовой лентой. 42-летняя Тиндалл дополнила элегантный образ клатчем телесного цвета и туфлями Sauvreign, украшенными золотыми драгоценными камнями и ее инициалами на подошве.

Зара Тиндалл Фото: Getty Images

Между тем ее 44-летний супруг Майк Тиндалл выбрал традиционную одежду, надев цилиндр и фрак, жилет и серые брюки в тонкую полоску, а на лацкане у него была кремовая роза.

Зара и Майк Тиндалл Фото: Getty Images

Напомним, королевские скачки Royal Ascot включают в себя пятидневный марафон, во время которого проходит 17 конных заездов. В скачках участвуют и лошади из королевской конюшни. Призовой фонд Royal Ascot-2019 составил 4 миллиона фунтов.

Попасть на мероприятие могут все желающие. Главное – пройти дресс-код. Минимальная стоимость билета на Royal Ascot – 21 фунт. Каждый год мероприятие посещают в среднем полмиллиона человек.

И для Зары скачки представляют особый интерес, ведь она, как и ее бабушка и мать, обожает лошадей и конный спорт.

Также Фокус писал, что Зара Тиндалл показала цветочную шляпку, в которой появится на скачках в Аскоте.