Король Чарльз и королева Камилла прибыли на первый Royal Ascot после коронации

Чарльз и Камилла нежно приветствуют членов семьи на Royal Ascot.

Король Чарльз и королева Камилла пришли в приподнятом настроении, с любовью приветствуя членов своей семьи на их первом Королевском Аскоте после коронации. Об этом пишет Daily Mail.

Пара прибыла на мероприятие в карете, запряженной лошадьми, с герцогом и герцогиней Веллингтонскими.

Для ежегодного спортивного мероприятия в Беркшире 74-летний монарх выбрал традиционный серый костюм. Наряду с двубортным жилетом король надел светло-розовый галстук, нагрудный платок с голубым узором и был в черном цилиндре.

Король Чарльз и королева Камилла Фото: Getty Images

75-летняя королева выглядела непринужденно в элегантном кремовом платье-пальто, подходящей шляпе и перчатках. Изысканная королевская особа уложила свои волосы фирменной укладкой и выбрала пару жемчужных сережек. Туфли молочного цвета и соответствующий клатч завершили ансамбль Камиллы.

Король Чарльз и королева Камилла Фото: Getty Images

К паре присоединились другие члены королевской семьи, в том числе принцесса Анна, Зара и Майк Тиндалл, принцесса Беатрис и ее муж Эдоардо Мапелли Моцци, а также недавно овдовевшая сестра Камиллы Аннабель Эллиот.

Напомним, королевские скачки Royal Ascot включают в себя пятидневный марафон, во время которого проходит 17 конных заездов. В скачках участвуют и лошади из королевской конюшни. Призовой фонд Royal Ascot-2019 составил 4 миллиона фунтов.

Также Фокус писал, что внучка королевы Елизаветы наслаждается первым днем ​​Royal Ascot в платье за 30 тысяч гривен.