Принцесса Анна появилась на Royal Ascot в бирюзовом образе (фото)
Дочь королевы Елизаветы II ехала в одной карете с сестрой королевы Камиллы.
Принцесса Анна прибыла на ежегодные конные скачки Royal Ascot. Об этом пишет Royal Central.
Члены королевской семьи Великобритании появились на ипподроме в Беркшире.
Королевская принцесса ехала сзади во второй карете, сидя рядом с сестрой королевы Камиллы – Аннабель Эллиот. К ним присоединились племянник королевы Камиллы Бен Эллиотт и его супруга Мэри-Клер.
Единственная дочь покойной королевы Елизаветы II была в бирюзовом образе и роскошной шляпке в тон основного наряда. Из аксессуаров 72-летняя королевская принцесса выбрала перчатки, лаконичные украшения и брошь.
Тем временем сестра королевы Камиллы Аннабель Эллиот была в молочном образе с шляпкой.
Отметим, что Royal Ascot – пятидневные конные соревнования на ипподроме в Аскоте, которые любила посещать королева Елизавета II. На мероприятии королевские дамы традиционно демонстрируют роскошные образы.
Напомним, принцесса Анна появилась на публике в эффектной военной форме.
Также Фокус писал об образе дочери принцессы Анны во время первого дня знаменитой конной гонки.