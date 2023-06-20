Принцесса Анна появилась на Royal Ascot в бирюзовом образе (фото)

Дочь королевы Елизаветы II ехала в одной карете с сестрой королевы Камиллы.

Принцесса Анна прибыла на ежегодные конные скачки Royal Ascot. Об этом пишет Royal Central.

Члены королевской семьи Великобритании появились на ипподроме в Беркшире.

Королевская принцесса ехала сзади во второй карете, сидя рядом с сестрой королевы Камиллы – Аннабель Эллиот. К ним присоединились племянник королевы Камиллы Бен Эллиотт и его супруга Мэри-Клер.

Единственная дочь покойной королевы Елизаветы II была в бирюзовом образе и роскошной шляпке в тон основного наряда. Из аксессуаров 72-летняя королевская принцесса выбрала перчатки, лаконичные украшения и брошь.

Тем временем сестра королевы Камиллы Аннабель Эллиот была в молочном образе с шляпкой.

Принцесса Анна Фото: Getty Images

Отметим, что Royal Ascot – пятидневные конные соревнования на ипподроме в Аскоте, которые любила посещать королева Елизавета II. На мероприятии королевские дамы традиционно демонстрируют роскошные образы.

Принцесса Анна Фото: Getty Images

Напомним, принцесса Анна появилась на публике в эффектной военной форме.

Также Фокус писал об образе дочери принцессы Анны во время первого дня знаменитой конной гонки.