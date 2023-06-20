Бросила Голливуд и стала пастором: как живет Марси Уокер, звезда "Санта-Барбары"

Звезда мыльных опер приняла решение оставить актерскую карьеру и теперь занимается церковными делами и благотворительностью.

Сериал "Санта-Барбара" стал одним из первых американских "мыльных опер", которые показали на постсоветском пространстве. Он моментально стал сверхпопулярным, как и актеры игравшие в нем. Многие до сих пор продолжают сниматься, но актриса Марси Уокер, сыгравшая Иден Кэпвелл, оставила актерскую карьеру и стала пастором. Об этом пишет Soaps.

Для некоторых сериал "Санта-Барбара", который шел девять лет, стал отличной стартовой площадкой. Свои дебютные роли в нем сыграли Робин Райт, Теа Леони и Леонардо ДиКаприо.

А Марси Уокер после долгой карьеры на телевидении, оставила карьеру актрисы и стала пастором.

Когда Марси начала играть Иден в "Санта-Барбаре", она уже была известной актрисой, звездой сериала "Все мои дети" и обладательницей "Эмми". Она родилась в Кентукки, но много путешествовала по миру, прежде, чем поселиться в Калифорнии и начать карьеру актрисы.

В 1984 году она присоединилась к касту "мыльной оперы" NBC "Санта-Барбара" в роли наследницы Иден Кэпвелл.

За ее романом с полицейским детективом Крузом Кастильо (Эй Мартинес) следили тысячи зрителей, отмечая, что это их любимая пара.

Иден и Круз - лучшая экранная пара "Санта-Барбары" Фото: NBC News

"Мы были в центре внимания все эти годы. Людям очень нравилась эта пара, у нас было много хороших историй, мы были первыми, кого захотели сфотографировать вместе. Я знаю, что все это правда", — рассказывала Марси в интервью.

Сериал "Санта-Барбара" выходил с 1984 по 1993 год, всего было снято 2137 серий. Марси покинула съемочную площадку сериала в 1991 году.

После Марси пыталась повторить успех, снимаясь в мыльных операх "Направляющий свет" и "Все мои дети". Также она снялась в нескольких телефильмах. В 2001 году она была номинирована на еще одну премию "Эмми" в номинации "Выдающаяся ведущая женская роль".

Но в 2005 году она решительно оставила карьеру актрисы. Это произошло после того, как газета The Wilton Bulletin из Коннектикута сообщила о намерении Уокер стать пастором в церкви Хоуп в Уилтоне, штат Коннектикут, после истечения срока ее контракта с ABC Television.

После она Марси работала в церкви Лейк-Форест в Хантерсвилле, Северная Каролина.

А в 2010 году она объявила на своей странице в Facebook, что уходит в отставку с должности сотрудника церкви, чтобы занять должность в другой церкви в районе Шарлотты.

Марси Уокер-Смит стала пастором Фото: Facebook Marcy Walker-Smith

Пастор миссии ее бывшей церкви однажды сказал: "Марси самая крутая".

Сейчас бывшая актриса и телезвезда работает в Эдмонде, штат Оклахома.

У Марси есть сын Тейлор от третьего мужа Стефана Коллинза. В 1999 году она вышла замуж за Дуга Смита.

В какой-то момент у нее были романтические отношения с бывшим партнером по фильму "Все мои дети" Майклом Э. Найтом.

С 1985 по 1987 год она была замужем за актером Билли Уорлоком.

Напомним, в 2019 году умер актер Джед Аллан, который сыграл Сиси Кэпвелла в сериале "Санта-Барбара". Ему было 84 года.