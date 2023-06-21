Член правления благотворительного фонда короля Чарльза III пропал на субмарине у "Титаника".

Вместе с Шахзадой Давудом на борту субмарины находится его 19-летний сын Сулейман.

Король Великобритании Чарльз III внимательно следит за поисками пропавшего батискафа OceanGate Expeditions, который спустился на дно Атлантического океана к обломкам лайнера "Титаник" и пропал. Поиски субмарины с пятью людьми на борту продолжаются, и британский монарх говорит, что его мысли и молитвы связаны с пропавшими, пишет Hello.

Как ранее уже сообщалось, один из пассажиров судна – 48-летний пакистанский миллиардер Шахзада Давуд и его 19-летний сын Сулейман. Шахзада Давуд – один из богатейших людей Пакистана, который перебрался в Великобританию. В графстве Суррей у него в собственности роскошное имение. Кроме сына, у него есть дочь Алина. Давуд является членом правления Prince's Trust International и British Asian Trust.

"Prince's Trust International имеет давние отношения с Шахзадой Давудом и его семьей. И в это непростое время все наши молитвы и поддержка семье", – заявил главный исполнительный директор Prince's Trust International Уилл Стро.

The Prince's Trust – это благотворительная организация в Соединенном Королевстве, основанная в 1976 году принцем Уэльским Чарльзом, чтобы помочь уязвимым молодым людям наладить свою жизнь. Он поддерживает безработных в возрасте от 11 до 30 лет, а также тех, кто пытается учиться в школе и находится под угрозой исключения. Многие из молодых людей, которым помогал The Trust, находятся под опекой или уходят из нее, сталкиваются с такими проблемами как бездомность или проблемы с психическим здоровьем, или имеют проблемы с законом. Он реализует ряд программ обучения, обеспечивая практическую и финансовую поддержку, чтобы укрепить уверенность и мотивацию молодых людей. Каждый год они работают примерно с 60 тысячами человек.

Связь с подводной лодкой была потеряна через час и 45 минут после ее погружения в центре Атлантики в воскресенье, 18 июня, чтобы пассажиры, заплатившие по 250 тысяч долларов за билет, могли увидеть обломки "Титаника", затонувшего во время своего первого рейса после столкновения с айсбергом в 1912 году.

У людей на борту субмарины – запас воздуха на 96 часов, и это время истекает в полдень 24 июня. Сейчас поиски подлодки продолжаются.

Кроме Давуда и его сына, в батискафе находятся британский миллиардер Хэмиш Хардинг, французский исследователель Пол-Анри Наржеоле и Стоктон Раш, главный исполнительный директор OceanGate, компании, стоящей за туром, который предоставляет подводные лодки с экипажем для промышленности, исследований и разведки.

Ранее Фокус писал, кто такой Хэмиш Хардинг, который также оказался в подводном плену.