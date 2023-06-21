Эмма Уотсон примерила платье, неподвластное законам гравитации (фото)

Поклонники звезды недоумевают, как платье держится на актрисе.

33-летняя британская актриса и модель Эмма Уотсон примерила платье из весенне-летней коллекции Loewe 2023 года, которое уже сравнили с перевернутым зонтом и назвали его "противоречащим гравитации". Фото наряда она опубликовала на своей странице в Instagram.

На снимке актриса позирует со своим братом Алексом для его нового бренда джина Renais. На ней – потрясающее нежно-голубое мини-платье без бретелек с драпировкой и асимметричной тесьмой. Интересной деталью этого наряда является шнуровка вдоль бюста, которая создает иллюзию того, что платье парит. Это современный дизайн, который действительно поднял мягкий вид бледно-голубой драпировки.

Поклонники звезды были сбиты с толку структурой одежды, задаваясь вопросом, как платье на ней держится, и спрашивают, нет ли в этом магии из "Гарри Поттера".

"Что это за платье, черт возьми, wingardium leviosa?", "Платье выглядит так, будто оно парит в воздухе. Я пытаюсь понять", "Я думала, что это платье висит на ее серьгах!", "Какое колдовство было наложено на это платье?", "Платье выглядит так, будто косточки в моем лифчике рвутся", – пишут в комментариях пользователи.

Платье loewe из коллекции весна-лето 2023 Фото: Loewe

Ранее Фокус писал, что Эмма Уотсон снова начала ходить на свидания. И за последние несколько недель ее сфотографировали уже со вторым претендентом на роль бойфренда. В Венеции ее видели с основателем бренда закусок PROPER Райаном Коном.