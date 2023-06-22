Жена пропавшего у "Титаника" миллионера оказалась правнучкой пассажиров печально известного лайнера

Венди Раш – жена основателя компании и генерального директора компании OceanGate Стоктона Раша, одного из пяти пассажиров пропавшего батискафа "Титан".

Сейчас остаются считанные часы до того момента, когда пассажиров туристического батискафа "Титан" компании OceanGate могут спасти живыми. А журналисты тем временем выяснили, что Венди Раш, жена основателя компании OceanGate, потомок Иды и Исидора Штраусов, совладельцев знаменитого универмага Macy's, которые погибли на "Титанике"в 1912 году. Об этом пишет Daily Mail.

На борту батискафа "Титан", как известно, оказалось пять пассажиров: 58-летний британский миллиардер-экстремал Хэмиш Хардинг, 61-летний президент и основатель OceanGate Expeditions Стоктон Раш, 73-летний французский акванавт Поль-Анри Наржоле, 48-летний пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его 19-летний сын Сулейман. За экскурсию к "Титанику" туристы заплатили по 250 тысяч долларов.

Но оказалось, что связь семьи Раш с "Титаником" куда глубже, чем казалось на первый взгляд. Венди Раш, супруга Стоктона Раша, потомок пассажиров "Титаника", погибших во время кораблекрушения. Этот момент в своем фильме увековечил Джеймс Кэмерон.

Венди Раш - потомок пассажиров "Титаника"

Прапрапрадедушка и бабушка Венди – Исидор и Ида Штраус. Исидор был совладельцем знаменитого универмага Macy's со своим братом Натаном.

В фильме Джеймса Кэмерона 1997 года Штраус и его жена изображены лежащими на кровати в каюте первого класса, когда вокруг них поднимается вода. Это одна из самых драматических сцен фильма-катастрофы.

Их отец, Лазарус Штраус, убедил Роуленда Хасси Мэйси, основателя Macy's, разрешить L. Straus & Sons открыть в магазине отдел посуды. Исидор и Натан стали совладельцами в 1896 году.

Паре в реальной жизни предложили места в спасательной шлюпке — ей как женщине, а ему как известному бывшему конгрессмену и совладельцу универмага Macy's. Но Исидор отказался, сказав, что не пойдет, пока не уйдут все женщины и дети, и тогда Ида отказалась идти без своего 40-летнего мужа.

Сцена из "Титаника"

Она отдала свою норковую шубу своей служанке Эллен Берд, чтобы та согрела ее, пока она уплывала на спасательной шлюпке.

Венди Раш, урожденная Венди Холлингс Вейл, вышла замуж за инженера и предпринимателя Стоктона Раша в 1986 году.

Она происходит от дочери Исидора и Иды Штраус Минни, которая вышла замуж за доктора Ричарда Вейла в 1905 году.

Их сын, Ричард Вейл-младший, позже занимал пост президента Macy's в Нью-Йорке, а его сын, доктор Ричард Вейл III, является отцом Венди Раш.

Венди Раш трижды посещала место крушения Титаника с компанией своего мужа за последние два года и работает директором по связям с общественностью OceanGate.

61-летний Стоктон Раш основал компанию OceanGate в 2009 году.

Раш, уроженец Сиэтла, получивший образование авиационного инженера в Принстоне. Он работал над истребителями и сначала надеялся отправиться на Марс, прежде чем переключил свое внимание на глубины океана.

Он пытался купить подводный аппарат исследователя Стива Фоссета после его смерти в 2007 году, но не смог этого сделать и начал создавать свой собственный.

Раш признал, что создавая свой подводный аппарат, он импровизировал. Он управляется контроллером видеоигры, а освещение внутри было куплено на веб-сайте онлайн-кемпинга — но сказал, что она была построена с помощью Boeing, NASA и Вашингтонского университета.

Раш всегда хотел возить туристов на "Титаник": в 2017 году он сказал, что планирует отправиться на экскурсии к гидротермальным источникам или глубоководным каньонам, а также в подводные туры на поля сражений.

Погружение к "Титанику"

Затем он надеялся заняться разведкой нефти и газа.

В 2018 году комитет по пилотируемым подводным аппаратам Общества морских технологий, торговой группы с 60-летней историей, предупредил, что "нынешний экспериментальный подход" компании может привести к проблемам "от незначительных до катастрофических".

OceanGate также уволил Дэвида Лохриджа, который был директором по морским операциям проекта "Титан", после разногласий о более строгих проверках батискафа.

Кроме того, компания отказалась от "классификации" судов — общеотраслевой практики, согласно которой независимые инспекторы обеспечивают соответствие судов принятым техническим стандартам.

Запас кислорода на "Титане" заканчивается. Спасательные бригады из США, Франции и Канады все еще пытаются найти судно, которое, как известно, в последний раз подавало сигнал, когда оно находилось прямо над обломками "Титаника".

Координатор первого округа капитан Джейми Фредерик сказал, что Береговая охрана уже обыскала 7600 квадратных миль океана — район поиска размером с Коннектикут.

Напомним, ранее Фокус писал о Хэмише Хардинге, миллиардере-экстремале из Британии, который ранее опускался на дно Марианской впадины.