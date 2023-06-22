Король Чарльз ІІІ встретился с Денисом Шмыгалем и Маси Найемом (фото)

Встреча состоялась накануне Конференции по восстановлению Украины.

Король Великобритании Чарльз III встретился с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и адвокатом Маси Найемом в Сент-Джеймском дворце в Лондоне. Прием состоялся накануне Конференции по восстановлению Украины. Об этом сообщается в официальном Instagram-аккаунте королевской семьи.

"🤝 Вчера вечером прошел прием, чтобы приветствовать глав правительств, высоких должностных лиц и лидеров гражданского общества Украины, которые участвуют в Конференции", — отметили представители британских роялов.

Король Чарльз ІІІ встретился с Денисом Шмыгалем

"Высокая честь принять участие в официальном приеме Его Величества короля Чарльза III для глав иностранных делегаций. Поблагодарил Великобританию за организацию Конференции восстановления и Его Величество за личную вовлеченность в процесс, что подчеркивает важность вопроса восстановления", — отметил в своем Telegram-канале Денис Шмыгаль.

Король Чарльз ІІІ встретился с Маси Найемом Фото: Getty Images

В частности украинский глава правительства поблагодарил Великобританию за всестороннюю поддержку Украины.

Король Чарльз ІІІ встретился с Денисом Шмыгалем Фото: Getty Images

Напомним, Денис Шмыгаль в компании первой леди Елены Зеленской посетил коронацию Чарльза III 6 мая 2023 года.

Также Фокус писал о первом Royal Ascot короля Чарльза III и королевы Камиллы после официальной коронации.