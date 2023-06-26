Завидный жених Джон Хэмм, звезда ""Безумцев", женился в первый раз

Избранницей 52-летнего актера стала его 35-летняя коллега по сериалу Анна Оцеола.

Джон Хэмм, звезда сериалов "Безумцы", "Записки юного врача" и "Черное зеркало", женился в первый раз. Избранницей 52-летнего актера стала 35-летняя актриса Анна Оцеола. А свадьба прошла живописном месте, где снимался финал "Безумцев" в 2015 году. Об этом пишет People.

Хэмм, как известно, в сериале "Безумцы" сыграл Дона Дрейпера, креативного директора вымышленного рекламного агентства "Стерлинг-Купер".

Анна в культовом сериале AMC исполнила небольшую роль Клементины, секретарши из ретрита.

Место свадьбы явно намекало на то, что пара познакомилась на съемках сериала. Церемония прошла в каньоне Андерсон в Биг-Суре, штат Калифорния, где в 2015 году снимали финал сериала "Безумцы". И брачными клятвами пара обменялась перед заходом солнца.

Джон Хэмм и Анна Оцеола

На свадьбе присутствовали голливудские звезды, в том числе Ларри Дэвид, Тина Фей, Брук Шилдс, Билли Крудап и Джон Слэттери.

Место, где поженились Хэмм и Оцеола, находится к северу от реального ретрита Института Эсален, который послужил источником вдохновения для финала "Безумцев".

Джон Хэмм и Анна Оцеола

А к алтарю Анна шла под мелодию из фильма о Джеймсе Бонде "Живешь только дважды", 1960-х. Для своего эффектного появления она выбрала свадебное платье с разрезом спереди и оригинальным декольте. А образ дополнила босоножками на высоких каблуках и простыми украшениями. От свадебной вуали невеста решила отказаться.

Известно, что Джон Хэмм и Анна Оцеола объявили о помолвке в начале этого года. До этого они восемь лет встречались. Впервые вместе их увидели еще в 2017 году. Но о своих отношениях актеры рассказали только в 2020 году.

Вместе на красной дорожке они дебютировали в 2022 году и вместе снялись в криминальной комедии "Сознавайтесь, Флетч".

Джон Хэмм и Анна Оцеола на вечеринке Vanity Fair Oscar в 2023 году Фото: Getty Images

Это первый брак 52-летнего актера. Ранее у него были длительные отношения с Дженнифер Вестфельдт, которые начались в 1997 году и длились почти два десятилетия, прежде чем они расстались в 2015 году.

Хэмм ранее обсуждал свой роман с Анной Оцеолой во время интервью на "Шоу Говарда Стерна". Он сказал, что его отношения с Оцеолой заставили его переоценить свою личную жизнь до этого момента.

В 2010 году, когда Джон все еще встречался с Дженнифер, он впервые заявил, что ни он, ни его девушка не заинтересованы в том, чтобы связать себя узами брака.

"У меня нет брачного чипа, и ни у кого из нас нет лучших примеров браков в наших семьях", — говорил он. Но после знакомства с Анной все изменилось. Она помогла ему справиться с детскими травмами, ведь, будучи подростком, Джон Хэмм потерял мать.

Хэмм признался, что прошел терапию и избавился от проблем с злоупотреблением психоактивными веществами.

Он сказал, что получение профессиональной помощи "открыло возможность таких вещей, как женитьба и рождение детей".

Напомним, ранее замуж вышла модель Тейлор Хилл, "ангел" Victoria's Secret. Модель устроила очаровательную церемонию на ранчо и к алтарю шла босиком.