Красивее, но не лучше. Что опять не так с новым сезоном сиквела "Секс в большом городе"

На прошлой неделе вышли два первых эпизода второго сезона "И просто так…". Премьера сериала была приурочена к 25-летию сериала "Секс в большом городе". Анализируем, что снова совсем не так с его продолжением, даже если это непросто.

Многие из нас, посмотрели тизеры второго сезона "И просто так…" и почему-то решили, что второй "блин" выйдет меньшим комом, чем первый и мы, наконец ощутим тот неповторимый вайб оригинального "Sex and the City", и хотя бы совсем немножечко погрузимся в атмосферу культового проекта поколений конца 90-х — начала нулевых. На секунду подумалось, что в новой части "И просто так…" будет чуть меньше повестки и чуть больше искренности, отношений и моды — всего того, за что всегда любили историю о Кэрри, Саманте, Миранде и Шарлотте. Из хорошего (спойлер) Кэрри с подругами идет на Met Gala в свадебном платье от Вивьен Вествуд в самом начале сезона. В общем, мы уже посмотрели первые две серии и готовы поделиться впечатлениями.

Эпизод сериала "И просто так..."

О чем второй сезон "И просто так…"

Конечно же, вторая часть выглядит несколько менее драматично, чем первая, в которой Кэрри переживала смерть Бига, но от этого в продолжении истории не стало меньше плоских сюжетных линий, гвоздями наглухо прибитых ЛГБТ-повесткой к "стене позора" модных метаний. Все-таки сильно сказывается отсутствие Патриции Филд на модных образах героинь, а на характерах персонажей сказывается потеря актуальности и неудачная попытка "стряхнуть пыль" с них же — когда-то тридцатилетних.

У Миранды продолжается кризисное развитие отношений с Че. А между тем, трудно придумать более неподходящего персонажа, чем Миранда Хоббс для отношений с креативным трансгендерным стендапером. История выглядит настолько притянутой за уши, что все попытки сценаристов сыграть на контрасте характеров, потерпели грандиозное фиаско. И вместо фейрверка эмоций, на который рассчитывали создатели проекта, сюжетная линия вызывает скуку и желание промотать эпизоды.

Эпизод сериала "И просто так..."

Новые второстепенные персонажи — Николь Ари Паркер (в роли Лизы), Сарита Чоудхури (Сима) и Карен Питтман (Нья) — развились как герои немного дальше и глубже, чем роман Миранды и Че, но они по-прежнему плохо написаны и по-прежнему являются неловким дополнением к своим друзьям — главным персонажам сериала. Они призваны разнообразить шоу, но вместо этого, им удается лишь частично заполнить пустоту, созданную отсутствием Саманты (Ким Кэтролл).

Эпизод сериала "И просто так..."

Кэрри зачем-то запихнули в ее давний образ двадцатилетней давности, когда легкие связи на одну ночь выглядели органично для тридцатилетней женщины, проживающей дни в непринужденной атмосфере богемного Манхеттена. Теперь этот образ выглядит слишком натянуто и неправдоподобно для дамы, разменявшей шестой десяток. И теперь фраза "это просто секс" звучит как наставление от опытного практика будущим поколениям, а не как часть ее собственной актуальной истории. В героине больше нет того вайба и легкости, который читался в ней 20 лет назад. И это не странно: обратная эволюция редко приносит персонажу апплодисменты зрителей. Слишком сильно бросается в глаза что "просто секс" дается героине уже совсем непросто: и улыбается она натужно и непринужденность дается туго, и легкость сыграна слишком тяжело.

Эпизод сериала "И просто так..."

История Шарлотты все глубже уходит корнями в материнство и быт. Теперь у нее на повестке дня родительские собрания, рейтинг родителей в школе Рози и детские лагеря отдыха. И то ли Кристин Дейвис плохо играет богемную экс-галлеристку, превратившуюся в домохозяйку от Dior, то ли сценаристы задумали показать глубину тяжелой ностальгии Шарлотты по нескучному прошлому, утонувшему в семейной рутине на Истсайде.

Исполнительный и неизменный продюсер сериала Майкл Патрик Кинг уделил немало внимания вопросам "старения в сексе" и унижению, которое проходят люди в возрасте 50+, стремящиеся держаться "наплаву" по части активности в отношениях. Но и здесь ему не удалось добиться глубины и правдоподобности. В итоге мы видим проблематику, стоящую в стороне от главных героев, которые, вроде бы призваны транслировать драматизм вопроса через своих персонажей, а в итоге — просто смотрят на него со стороны с высоты собственного превосходства.

Создатели проекта обещали нам, появление Эйдана (Джон Корбетт) и Саманты (Ким Кэтролл), (последняя согласилась сняться в малюсеньком эпизоде, в самом конце сезона). Эффект от этих появлений пока оценить сложно, но вряд ли он будет революционным.

Словом, поклонники сериала конечно могут поностальгировать у экранов и ощутить этот густой флер "старого Нью-Йорка", которым пропитан даже этот неудачный второй сиквел культового проекта, но многого ожидать от еще девяти серий (всего их в сезоне 11), не стоит и лучше отнестись к проекту, как к гиду по Большому яблоку, а не как к части любимой саги о моде и сексе.

Ранее Фокус писал рецензию на блокбастер "Флеш".