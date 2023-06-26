Принц Уильям решил продолжить дело покойной матери, принцессы Дианы: о чем речь

Впервые в приюте для бездомных принц Уильям побывал в 11 лет. Туда его отвела мать, принцесса Уэльская.

Принц Уильям запускает пятилетнюю программу по решению проблемы бездомности в Великобритании, приурочив ее начало в неделю, посвященную дню рождения своей матери, принцессы Дианы, 1 июля, пишет Hello. Таким образом будущий король Великобритании решил почтить память матери и продолжить ее дело.

По словам Уильяма, ему было 11 лет, когда принцесса Уэльская впервые отвела его в приют для бездомных "Пассаж". Этот визит произвел огромное впечатление на юного принца, которое вдохновило его рассказать своим собственным детям, принцу Джорджу, принцессе Шарлотте и принцу Луи, о бедственном положении тех, кто живет на улицах или во временных жилищах.

Сын короля запустит амбициозную программу, цель которой – доказать, что бездомность может быть искоренена.

"Это то, что так много значит для него, и это так много значило для его матери. Именно тот первый визит в "Пассаж" с его матерью действительно вдохновил на эту работу, и он ознакомился со всеми деталями этого проекта", – говорится в публикации.

На этой неделе Уильям совершит поездку по шести местам в четырех странах, чтобы представить новую программу своего Королевского фонда Homewards.

Каждая область будет поддерживаться экспертами, партнерами и спонсорами, в том числе более чем 15 организациями бездомных, чтобы разработать план действий под руководством местных жителей. Королевский фонд также предоставит каждому месту гибкое начальное финансирование в размере до 500 тысяч фунтов стерлингов для тестирования новых способов решения проблемы бездомности.

Уильям хочет продемонстрировать, что с бездомностью можно покончить, сделав ее редким и не повторяющимся явлением. Принц привлек к проекту знаменитостей, включая ди-джея Сару Кокс, телеведущую Гейл Портер, футболистов Англии Фару Уильямс и Тайрона Мингса, оперную звезду сэра Брина Терфела и бывшую звезду Spice Girl Джери Хорнер, чтобы помочь повысить осведомленность.

Принц надеется, что его план создаст основу для решения этой проблемы в других странах Великобритании и за рубежом.

"В современном и прогрессивном обществе у каждого должен быть безопасный и надежный дом, к нему должны относиться с достоинством и оказывать необходимую поддержку. Через Homewards я хочу воплотить это в жизнь и в течение следующих пяти лет дать людям по всей Великобритании надежду на то, что бездомность можно предотвратить, если мы будем сотрудничать. Мне посчастливилось воочию увидеть неустанную работу людей и организаций в этом секторе, ощутимое влияние, которое могут оказать их усилия, и то, что можно сделать, когда сообщества могут сосредоточиться на предотвращении бездомности, а не на управлении ею.

Это большая задача, но я твердо верю, что, работая вместе, можно сделать бездомность редкой, кратковременной и неповторимой, и я очень надеюсь на сотрудничество с нашими шестью центрами, чтобы воплотить наши амбиции в реальность", – заявил он.

Принц планирует построить социальное жилье на 130 000 акров земли, которую он унаследовал от герцогства Корнуолл, но полон решимости найти устойчивые долгосрочные решения проблемы, а не выполнять быстрый пиар-ход.

Уильям также рассказал, что говорил со своими детьми о бездомности:

"Когда мы были в Лондоне, мы регулярно видели людей, сидящих возле супермаркетов, и мы говорили об этом. Я говорил детям: "Почему они там? Что происходит?" Я думаю, что это в наших интересах. Это правильно – посвящать детей на правильном этапе, в правильном диалоге, чтобы у них было понимание, что некоторым из нас очень повезло, что некоторым из нас нужна небольшая помощь, что некоторым из нас нужно сделать немного больше, где мы можем, чтобы помочь другим улучшить их жизнь".

Новое исследование, опубликованное Королевским фондом, предполагает, что каждый пятый человек в Великобритании имеет некоторый опыт бездомности (либо сам, либо через кого-то из своих близких). Более 300 тысяч британцев, половина из которых дети, в настоящее время спят на улице, живут в автомобилях, останавливаются в общежитиях и других видах временного жилья.

По словам Мэтта Дауни, генерального директора Crisis, национальной благотворительной организации для бездомных, проблема усугубляется из-за "острой нехватки действительно доступных домов".

Ранее Фокус писал, что принц Уильям до сих пор обижен на брата, принца Гарри, и Меган Маркл.