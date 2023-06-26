Календарь красоты на июль 2023 года: когда лучше делать разные процедуры

Процедуры, связанные со внешностью, важно делать в благоприятные для этого дни, чтобы результат и продолжительность эффекта порадовали. Этот календарь поможет вам спланировать все в благоприятные дни.

Лунный календарь процедур красоты на июль 2023 года:

Стрижки и окрашивания волос: 3, 12, 15, 18-22, 31 июля

Маникюр и педикюр: 12, 18, 19, 22 и 31 июля

Похудение: 1-2, 18-31 июля

Удаление пигментных пятен, бородавок: 12, 18, 19, 22 и 31 июля

Эпиляция и депиляция: 3-10, 15, 16, 24, 29 июля

Массаж и процедуры от целлюлита: 4, 5, 11, 12, 14, 15, 25, 26, 31 июля

Хирургические операции: 1, 2, 19-31 июля

Удаление зубов: 5-16 июля

Лечение зубов: 1, 2, 19-31 июля

Также астрологи подчеркивают, что в период молодой Луны (17 июля) важно позаботится о своем питании и разгрузке организма, а если будут проблемы со сном — принимайте теплые травяные ванны. Также астрологи говорят, что полная Луна (3 июля) влияет на качество сна — не переутомляйтесь и не переедайте в этот день.

Источник: https://www.youtube.com/@AngelaPearl