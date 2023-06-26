Рианна и A$AP Rocky показали свои чувства на публике (фото)

Всего через несколько недель у зведной пары родится второй ребенок.

35-летняя американская певица и бизнесвумен Рианна и ее возлюбленный, 34-летний американский репер A$AP Rocky, наслаждались поздним ужином на Барбадосе. Об этом пишет Daily Mail.

Беременная артистка барбадосского происхождения была осыпана объятиями и поцелуями от своего бойфренда.

Для свидания с рэпером, чье настоящее имя Раким Маерс, Рианна выбрала зеленое атласное мини-платье от Isa Boulder (814 долларов), которое облегало ее фигуру. Элегантный наряд был украшен завязками по бокам и квадратным вырезом. Она дополнила образ зелеными туфлями на шпильке с острым носком от AMINA MUADDI (1205 долларов) и ослепительным бриллиантовым колье. Звезда сцены подчеркнула свою естественную красоту сияющей палитрой макияжа и собрала волосы в хвост.

A$AP Rocky выглядел стильно в большой серой футболке и черных кожаных шортах. Он дополнил свой образ парой черных кроссовок и внушительной коллекцией украшений с бриллиантами.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!

Напомним, накануне Рианна и A$AP Rocky были сфотографированы в ресторане Nespo в Ницце, Франция, после того, как он назвал ее своей "женой" во время выступления.

Также Фокус писал, что Рианна с женихом посетили дебютный показ Фаррела Уильямса в Париже.