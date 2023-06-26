Как ухаживать за кожей летом: 12 советов для всех типов кожи

Придать коже здоровый блеск и сияние в солнечные дни не так сложно, как вы думаете!

Палящая летняя жара может быть неумолимой для вашей кожи. Загрязнение, интенсивное летнее солнце, жара и влажность вызывают множество проблем. Загар, сухие пятна, повышенная активность сальных желез, солнечные ожоги, пигментация, прыщи и прыщи — вот несколько проблем, с которыми вы можете столкнуться летом. Вот почему в это время года необходимо особенно заботиться о своей коже. Летом нужно изменить свой привычный уход, так как важно защищать, питать и увлажнять кожу, чтобы в жаркое время она также сияла. Эти советы помогут вам сохранить здоровье и свежесть кожи даже в летнюю жару. Об этом пишет Stylecraze.

Защищайте кожу от солнца

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Это первое правило лета. Защита от солнца для лица, рук, ног и любых других открытых частей вашего тела имеет жизненно важное значение. Чрезмерное воздействие ультрафиолета может необратимо повредить кожу и вызвать солнечные ожоги, морщины, рак кожи и преждевременное старение.

Купите солнцезащитный крем или солнцезащитный крем с широким спектром УФ-излучения (по крайней мере, SPF 30). Наносите его два раза в день на все открытые участки кожи. Также для дополнительной защиты носите головные уборы и светлую одежду с длинным рукавом для дополнительной защиты.

Добавьте антиоксидантов

Инвестируйте в сыворотки, увлажняющие и солнцезащитные кремы, которые содержат дополнительный заряд антиоксидантов. Например, витамин С защищает кожу от вредного воздействия окружающей среды, предотвращает появление морщин и стимулирует выработку коллагена. Кремы и сыворотки, содержащие натуральные экстракты и антиоксиданты, уменьшают воспаление (что довольно часто встречается летом), нейтрализуют вредные свободные радикалы и восстанавливают кожу.

Добавьте в рацион фрукты и овощи

Устройте себе летний уход за кожей, который включает в себя употребление полезных фруктов и овощей. Чтобы кожа оставалась сияющей, ее нужно правильно питать. Употребляйте продукты, богатые хлорофиллом, а также фрукты и овощи, богатые водой, например, огурцы или арбуз. Они содержат необходимые витамины, питательные вещества, омега-3 жирные кислоты и антиоксиданты, которые повышают выработку коллагена, уменьшают воспаление и защищают кожу от вредного воздействия солнца.

Не допускайте обезвоживания

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Пейте много воды и не забывайте брать с собой бутылку с водой, куда бы вы ни пошли. Помимо питьевой воды, вы также можете пить холодный зеленый чай и кокосовую воду или огуречный сок для разнообразия. Это важно для увлажнения кожи, выведения токсинов из организма и ощущения свежести в жаркие летние дни.

Минимум макияжа

В летние месяцы используйте минимум макияжа, так как вашей коже нужно дышать. Попробуйте использовать косметику на минеральной основе, когда очень жарко и влажно, так как эти средства легкие и противовоспалительные. Если вы совсем не можете обойтись без тонального крема, выберите тональный увлажняющий крем с SPF и нанесите на него пудру для лица, чтобы избежать пятен.

Отшелушивание

Летом ваша кожа усердно работает, чтобы сохранить здоровье и вылечить любые раздражения или солнечные ожоги. Помогите ей в этом нелегком процессе, мягко отшелушивая. Отшелушивание помогает удалить омертвевшие клетки кожи, делая ее сияющей.

Вы можете использовать самодельные сахарные скрабы или просто аккуратно потереть кожу мочалкой. Скраб из сандалового дерева не только отшелушивает кожу, но и сделает ее свежей и сияющей. В этом вопросе следует проявить умеренность и не использовать скрабы слишком часто, чтобы излишне не травмировать кожу.

Тонируйте кожу

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Тоник незаменим в летнее время. Хороший тоник сохраняет вашу кожу обезжиренной и чистой, а также уменьшает появление пор. При нанесении тонера обратите внимание на Т-зону, так как это та часть лица, которая летом выделяет максимальное количество кожного сала. Вы также можете использовать сок алоэ вера в качестве тоника для естественного увлажнения.

Если у вас жирная кожа, выбирайте тоник с салициловой кислотой, чтобы убрать лишний жир. Увлажняющие ингредиенты, такие как гиалуроновая кислота или витамин Е, больше подходят для сухой кожи.

Будьте активны

Если летняя жара, пот и влажность мешают вам заниматься на беговой дорожке, не сдавайтесь. Остаться дома и посмотреть фильм, лежа на диване, — заманчивая идея, однако физические упражнения очень важны для поддержания здоровья кожи летом.

Физическая активность улучшает кровоток, а это означает, что клетки вашей кожи получают больше кислорода. Физические нагрузки могут быть одним из лучших методов снижения стресса, кроме того, таким образом, ваше тело легко лечит любые повреждения тканей (например, солнечные ожоги или прыщи).

Уделяйте время отдыху

Вашему телу нужно время, чтобы восстановиться, это влияет и на вашу внешность и на качество кожи. Вот почему независимо от того, какой у вас график, старайтесь уделять достаточно времени отдыху. Это очень важно, потому что в летние месяцы дни длиннее, и большинство из нас, как правило, дольше ведут активный образ жизни. Длительное пребывание на солнце также приводит к вялости и появлению признаков старения кожи.

Достаточное количество сна предотвращает признаки старения, улучшает барьерную функцию кожи и делает вас в целом более свежими и привлекательными.

Не забывайте про область вокруг глаз

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Область вокруг глаз более нежная, чем остальная часть лица, и требует особого ухода. Всякий раз, когда вы выходите на солнце, не забывайте о солнцезащитных очках. Это поможет предотвратить появление морщин вокруг глаз.

Не забывайте наносить увлажняющий крем для глаз как днем, так и ночью. Используйте средства, содержащие увлажняющие ингредиенты, такие как гиалуроновая кислота, мед и огурец. Каждый вечер массируйте область вокруг глаз, чтобы расслабить мышцы.

Используйте спреи для лица

Охлаждающий спрей для лица творит чудеса в жаркий летний день. Он помогает успокоить солнечные ожоги и воспаление и делает вашу кожу свежей и увлажненной. Выбирайте спреи с ромашкой или лавандой, поскольку они успокаивают и омолаживают кожу. Вы можете купить мист для лица или даже сделать его дома.

Принимайте холодный душ

Летом стоит избегать горячего душа и паровых бань, так как они обезвоживают кожу. Вместо этого отдайте предпочтение холодному душу. Прохладная вода освежает, очищает поры кожи и предотвращает появление прыщей.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.

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