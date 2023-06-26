Эмили Ратаковски и Тина Кунаки появились на шоу Jacquemus в одинаковых балетных пачках

Девушки выбрали тотал-луки от Jacquemus и не прогадали.

В Версальском дворце, резиденции французских королей и президентов, 26 июня проходит показ новой коллекции бренда Jacquemus под названием Le Chouchou, и пока знаменитости занимают свои места, а модели готовятся пройтись 400-метровым подиумом, первые звезды и гости показа уже успели удивить публику.

В частности, модели Эмили Ратаковски и Тина Кунаки щеголяли в белых ультракоротких юбках, подозрительно похожих на балетные пачки. Естественно все наряды – из новой коллекции бренда, посвященной эпохе Людовика XVI и Марии-Антуаннеты, а также фильму "Ослиная шкура", когда при дворе любили облачаться во все оттенки красного.

Кроме юбки, на Эмили был топ с прозрачными пышными длинными рукавами-буфами и белые туфли на грубом каблуке с квадратным заокругленым носком. Тина надела к юбке белую прозрачную рубашку, оставив оголенным живот и демонстрируя стройную фигуру.

Симон Порт Жакмюс представил зрителям 46 образов, в большинстве своем представляющих собой комплекты белья из прозрачного кружева. Из милых деталей были замечены чокеры Jacquemus, как у принцессы Дианы.

Кроме Тины и Эмили, на подиум вышли, Дева Кассель, Джиджи Хадид, Виттория Черретти , Кендалл Дженнер.

Ранее Фокус писал, что Jacquemus разослал в качестве приглашения культовые сумочки и интересную бижутерию.