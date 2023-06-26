Кружева, балетые пачки и нижнее белье: о чем новая коллекция Jacquemus (фото, видео)

Модные критики пока что сдержаны в оценке новой коллекции, но особого восторга не испытывают.

В самом сердце Парижа – Версальском дворце – состоялся показ новой коллекции модного дома Jacquemus весна/лето 2024 под названием Le Chouchou. Место проведения было выбрано не случайно. Во-первых, коллекция посвящена эпохе Людовика XVI и Марии-Антуаннеты, а также фильму "Ослиная шкура", когда при дворе любили облачаться во все оттенки красного и царил флер безрассудной любви, потому на шоу зрители увидели и очень много моделей в нарядах, которые были больше похожи на нижнее белье: шелковые шорты с панье, прозрачные ткани, лифы, юбки-пачки, балетки и лодочки с квадратным мысом и рукафа-буфы.

Версальский дворец провозглашается архитектурным чудом наряду с репутацией короля Людовика XIV как человека роскоши.

"Возможность устроить шоу в Версале всегда было детской мечтой. Меня так вдохновило это историческое место в процессе проектирования, что оно побудило меня исследовать множество новых творческих возможностей, отличных от моих прошлых выставок, но все же очень Jacquemus. Для меня большая честь и гордость иметь возможность выступить там как независимый модный дом. Это будет особенный момент для Жакмюса", – говорил Симон Порт Жакмюс в интервью WWD.

Вторая причина выбора локации – личная. Именно здесь в свое время прошло первое свидание Симона Пора Жакмюса с его возлюбленным.

Шоу открыла Мона Тугаард, которая дефилировала по подиуму в невероятном красном платье со шлейфом, который буквально сливался с дорожкой. На многих манекенщицах можно было увидеть трогательную отсылку к принцессе Диане – чокер, очень похожий на тот, который очень любила бывшая жена нынешнего британского короля.

Внимание зрителей привлекли как девушки в белье, так и парни в пачках. Всего дизайнер представил 46 образов. Он сумел впечатлить не только переосмыслением традиционно интимной одежды, но и кастингом. На подиум вышли Дева Кассель, Джиджи Хадид, Кендалл Дженнер и другие знаменитости.

За шоу гости наблюдали, сидя в гребных лодках, расположенных на воде канала Château de Versailles вдоль 400-метрового подиума.

Среди приглашенных были легендарная итальянская кинозвезда Моника Белуччи, супермодель нового поколения Эмили Ратаковски, модель Тина Кунаки, а также Дэвид и Виктория Бекхэм в контрастном летнем образе, включающем льняные сандалии с открытым носком у бывшего футболиста и сетчатые сапоги до бедра у его жены.

Этот показ – часть более широкой стратегии бренда. Ключевым элементом нового плана является расширение международного розничного подразделения бренда.

"Цель состоит в том, чтобы создать в коллективном бессознательном все более сильные знаки люксового бренда вокруг Jacquemus. Возможно, это не роскошь в традиционном смысле этого слова — возможно, это новый подход к роскоши. Мы также хотели обозначить более культурный, художественный и долгосрочный подход, который помещает бренд в другую экосистему", – отметил главный исполнительный директор Jacquemus Бастьен Дагузан.

Модные критики сдержанно восприняли новую коллекцию Симона Порта Жакмюса, однако фэшн-обозреватели не сомневаются, что она найдет своего покупателя, потому что бренд никогда не оставался в проигрыше.

Ранее Фокус писал, какие пригласительные в этом году разослал модный бренд.