Тейлор Свифт отказалась приходить на подкаст к Меган Маркл

Герцогиня Сассекская в попытке спасти свой проект, лично просила певицу прийти к ней на эфир и даже отправила написанное от руки приглашение.

Сейчас, когда контракт Меган Маркл и принца Гарри со Spotify разорван, начинают всплывать новые подробности о том, как Меган пыталась запустить успешный подкаст "Архетипы". Вышел только один сезон, во время которого она успела побеседовать, кроме прочих, со своей подругой Сереной Уильямс. И, как выяснилось, жена принца Гарри пыталась "заманить" к себе на эфир суперзвезду Тейлор Свифт. Об этом пишет Wall Street Journal.

Но певица отклонила приглашение появиться в подкасте Меган Маркл, несмотря на то, что получила "личное письмо" от герцогини.

Письмо Меган написала собственноручно, хотя обычно письма за нее пишут помощники. Но Свифт ответила через своего представителя, отказавшись от участия в ее подкасте Archetypes.

Тейлор Свифт Фото: Getty Images

С тех пор как в 2020 году принц Гарри и Меган Маркл оставили свои королевские обязанности и улетели в Калифорнию, чтобы жить в своем новом особняке с девятью спальнями стоимостью 14 миллионов долларов, пара создала сложную сеть "развлекательных" компаний, которые помогают продвигать "их правду".

После отказа Spotify от подкаста Archetypes и сделки на сумму 20 миллионов долларов, Netflix заявил, что вряд ли продлит сделку с герцогами Сассекскими после истечения срока ее действия в 2025 году.

Трейлер подкаста "Архетипы" Меган Маркл

Однако было подтверждено, что пара в настоящее время создает шоу, вдохновленное "Большими надеждами", для Netflix под названием "Плохие манеры".

Описанный как приквел к классике Чарльза Диккенса, сериал пересказывает историю одинокой мисс Хэвершем, живущей в патриархальном обществе.

Документальный фильм об играх Invictus, производство которого было согласовано вскоре после того, как пара подписала контракт на 80 миллионов фунтов стерлингов с Netflix в 2020 году, также все еще находится в разработке.

Программа Heart of Invictus будет следить за подготовкой спортсменов по всему миру к Играм в Гааге, которые должны были состояться в 2020 году, но были отложены до 2021 года из-за пандемии.

Это одна из немногих идей пары, которую потоковый гигант не отверг.

Анализ Wall Street Journal показал, что Гарри и Меган предложили шоу, которые были слишком похожи на существующие популярные программы Netflix, такие как "Эмили в Париже", но "о мужчине", и шоу о персонажах ЛГБТК, подобных тем, что были в Heartstopper.

Другим предложением был документальный фильм о дезинформации, который также был отвергнут потоковым гигантом.

Агентство талантов, которое недавно подписало контракт с Меган, WME, заявило: "Команда Archetypes по-прежнему гордится подкастом, который они создали в Spotify".

Пока неясно, чем займутся Гарри и Меган. Эксперты по связям с общественностью предполагают, что герцогиня может снова присоединиться к социальным сетям, перезапустить свой блог о стиле жизни The Tig или вернуться к актерскому мастерству, но после ребрендинга, который требуется супругам.

Одним из этапов ребрендинга может стать смена фамилии. Напомним, ранее королевский эксперт заявил, что принц Гарри и Меган Маркл могут сменить фамилию с Виндзор на Спенсер, фамилию принцессы Дианы.

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