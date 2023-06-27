Хейли Бибер поделилась фото в платье с откровенным вырезом на спине

Звезда подиумов продемонстрировала фигуру в облегающем наряде с пикантным вырезом.

26-летняя американская модель Хейли Бибер показала своим поклонникам стильное платье с откровенным вырезом. Фотографии в роскошном образе жена Джастина Бибера опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

Основательница косметического бренда Rhode Beauty подписала свой пост серией смайликов в виде бабочки, акулы и розового банта, принимая для снимков различные позы.

Хейли надела облегающее нежно-голубое платье с длинными руками и пикантным вырезом на спине. В руках звезда подиумов держала пушистую голубую сумку Bottega Veneta (3200 долларов), дополнив роскошный образ серьгами с бриллиантами. Она сделала макияж с голубыми тенями, а волосы зачесала набок.

Хейли Бибер

"Если бы я был Джастином, я бы тоже женился на тебе", —написал один поклонник в комментариях, а другой добавил: "Самая красивая."

Хейли Бибер Фото: Instagram haileybieber

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Напомним, Хейли Бибер продемонстрировала стильный образ на свидании с мужем, 29-летним канадским поп-певцом Джастином Бибером.

Также Фокус писал, что Хейли Бибер посетила вечеринку в розовом мини-платье с глубоким декольте.