Ягода здоровья. 7 причин есть малину каждый день

Малина – уникальная ягода, ее полезные для здоровья свойства вас удивят.

Малина – вкусная и полезная ягода, независимо от того, свежая она или замороженная. В летний сезон малина доступна для всех, что позволяет без проблем включать ее в свой рацион. Эта ягода обладает впечатляющим питательным профилем, что делает ее одним из самых здоровых продуктов. Вот семь полезных свойств малины для здоровья, пишет Health.

Лидер по содержанию полезных веществ

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100 г малины содержит 23 миллиграмма витамина С. Согласно данным Национального института здоровья, это количество составляет примерно 30% от минимальной дневной нормы витамина С для женщин. Витамин С важен для нашего иммунитета и здоровья кожи, ведь он способствует выработке коллагена.

Малина содержит марганец, кальций, и витамин К, которые играют важную роль в здоровье костей. Также ягоды малины являются источником витамина Е, витаминов группы В, магния, меди, железа и калия.

Исследование, опубликованное в Журнале Американского колледжа питания, подтвердило, что витамин С в малине увеличивает способность организма сжигать жир.

Практически не содержит сахара

Малина является ягодой с самым низким содержанием сахара: всего 2,7 грамма на 100 г. Для сравнения, в маленьком яблоке количество сахара составляет около 13 г. Низкое содержание сахара делает эти ягоды отличным вариантом для всех сладкоежек, которые хотят свести к минимуму потребление сахара.

Содержит антивозрастные антиоксиданты

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Малина является источником антиоксидантов благодаря высокому содержанию витамина С. Согласно исследованию, проведенному в Molecules в 2015 году, более высокое потребление фруктов, богатых антиоксидантами, таких как малина, связано с более низким риском хронических заболеваний, связанных со стрессом. Эти заболевания включают сердечно-сосудистые заболевания, рак и другие.

Антиоксиданты малины также помогают уменьшить воспаление, известный триггер преждевременного старения. Природные защитные вещества в малине также поддерживают восстановление ДНК и блокируют ферменты, вызывающие боль при артрите.

Малина защищает от рака

Антиоксиданты и противовоспалительные соединения в малине могут помочь в профилактике онкозаболеваний. Некоторые данные свидетельствуют о том, что эти соединения уменьшают размножение раковых клеток. Согласно исследованию, проведенному в 2016 году, малина является одним из немногих растительных продуктов, содержащих эллагитанины и антоцианы — эти фитохимические вещества являются антиоксидантами, которые могут обладать противораковыми свойствами.

Содержит большое количество клетчатки

Согласно исследованию Advanced Nutrition, малина является одним из самых богатых цельных пищевых источников пищевых волокон, обеспечивая 6,5 граммов на каждые 100 граммов — треть минимальной дневной нормы.

Клетчатка имеет ряд преимуществ для здоровья, в том числе:

способствует похудению

снижает уровень сахара в крови

поддерживает хорошее пищеварение

Клетчатка малины также способствует размножению полезных кишечных бактерий, а это оказывает положительное влияние на организм людей, страдающих ожирением, метаболическим синдромом, а также другими хроническими заболеваниями кишечника.

Способствует профилактике диабета

Фото: Pexels

Исследователи обнаружили, что употребление большего количества малины людьми, подверженными риску диабета, снижает количество инсулина, необходимого для контроля сахара в крови. Уровень сахара в крови ниже у тех, кто съедает в день две чашки красной малины, чем у тех, кто ее не ест.

Улучшает координацию, память и настроение

Малина помогает противостоять окислительному стрессу, дисбалансу между свободными радикалами, повреждающими клетки, и способностью организма бороться с их вредным воздействием.

Поскольку окислительный стресс является фактором риска таких заболеваний, как болезни Альцгеймера и Паркинсона, малина является лучшим продуктом для поддержки мозга.

Согласно исследованию, опубликованному в Scientific Reports в 2022 году, флавоноиды в ягодах помогают улучшить координацию, память и настроение. Ягоды малины помогают поддерживать здоровье мозга, удаляя токсичные белки, связанные с дисфункцией мозга.

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