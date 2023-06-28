Умер Николас Костер, звезда сериала "Санта-Барбара", сыгравший Лайонела Локриджа

Николасу было 89 лет и за свою карьеру он исполнил более ста ролей на телевидении и в кино. А 10 лет назад он женился на фанатке из России.

В 89 лет скончался актер Николас Костер наиболее известный по роли Лайонела Локриджа в культовом сериале "Санта-Барбара". О смерти актера сообщила его дочь, пишет CNN

"С большой грустью я публикую это на странице книги моего отца. Николас Костер скончался сегодня вечером в больнице во Флориде. Пожалуйста, помните его как великого художника", — написала Диннин Костер.

В заявлении для прессы агент Костера Кристал Эйерс сообщила, что он умер от осложнений в результате длительной борьбы с раком.

Костер был актером-ветераном. За свою долгую карьеру, которая стартовала еще в 1955 году, он исполнил сотни ролей в кино и на телевидении. Наиболее часто он появлялся в так называемых мыльных операх.

Костер был наиболее известен своей ролью Роберта Делани в телесериале NBC "Сомерсет", присоединившись к актерскому составу в 1970 году и продолжая изображать Делани в "Другом мире" до 1980 года.

Он также снялся в роли Лайонела Локриджа в знаменитом телесериале "Санта-Барбара", в котором рассказывается о сообществе богатых семей в богатом калифорнийском городе. Костер появился почти в 600 эпизодах в период с 1984 по 1993 год.

Николас Костер в роли Лайонела Локриджа Фото: Скриншот

На протяжении всей своей карьеры Костер продолжал появляться в других известных сериалах.

Уроженец Лондона вырос в Калифорнии и вернулся в Англию, чтобы изучать актерское мастерство в Королевской академии драматического искусства, а позже изучал актерское мастерство у знаменитого учителя актерского мастерства и театрального режиссера Ли Страсберга в Нью-Йорке.

В 1976 году он снялся вместе с Робертом Редфордом и Дастином Хоффманом в роли Маркхэма в фильме "Вся президентская рать".

Костер также сыграл полковника Хаффа в "МакАртуре" вместе с Грегори Пеком, биографическом фильме о генерале Дугласе МакАртуре, герое Второй мировой войны. И появился в журналистской драме 1981 года "Красные" вместе с Уорреном Битти.

Также Костер играл в сериалах "Она написала убийство", "Третья планета от Солнца", "Закон и порядок" и многих других.

Среди последних работ Костера — роль архиепископа Нормана в фильме ужасов 2020 года "Последний экзорцист" и роль Ллойда Катлера в мини-сериале Райана Мерфи "Американская история преступлений: импичмент".

В 2021 году Костер опубликовал книгу мемуаров под названием "Другой целый день".

Костер был женат на актрисе Кэндес Хиллигосс, с которой расстался в 1981 году. У пары родились трое детей. А в 2010 году Николас получил сообщение в соцсетях от москвички Елены Бородулиной. Женщина отправила ему ролик, смонтированный из эпизодов "Санта-Барбары".

Между ними завязалась переписка. В итоге пара заключила брак в 2013 году, несмотря на разницу в возрасте в 43 года.

Николас Костер и его жена Елена Бородулина Фото: Getty Images

Как известно, сериал "Санта-Барбара" является одним из самых долгоиграющих сериалов на телевидении. Премьера состоялась в 1984 году на телеканале NBC. Всего до 1993 года было показано 2137 серий.

Напомним, актер Джед Аллан, сыгравший Сиси Кэпвелла, соперника Лайонела Локриджа в "Санта-Барбаре", умер в 2019. Ему было 84 года.

А актриса Марси Уокер, сыгравшая Иден, бросила Голливуд и стала пастором.