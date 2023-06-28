Пирс Броснан вышел на красную дорожку в компании своих симпатичных сыновей

70-летний актер затмил своих детей на премьере фильма "Вне закона", в котором он сыграл вместе с Адамом Сэндлером.

Пирс Броснан вышел на красную дорожку со своими двумя сыновьями Диланом и Пэрисом на премьере своего нового фильма "Вне закона". И 70-летний актер выглядел просто потрясающе в бирюзовом костюме. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда фильмов про Бонда с гордостью позировал с 22-летним Пэрисом и 26-летним Диланом, которых он делит со своей женой Кили Шей Смит, в театре Regal LA Live в центре Лос-Анджелеса.

Пирс Броснан с сыновьями Фото: Getty Images

Пирс отлично выглядел в бирюзовом костюме и серых замшевых туфлях, в то время как его старший сын, музыкант Дилан, выбрал костюм с галстуком, а Пэрис щеголял в кожаной куртке и кожаных брюках.

Пирс Броснан ранее рассказывал в интервью GQ, что отговаривал своих сыновей от занятий актерским мастерством, говоря им что это "чертовски тяжелая работа".

К слову, Дилан, и Пэрис не пошли по его стопам: Пэрис работает моделью, ходит по подиумам для Moschino и Dolce & Gabbana, а Дилан стал музыкантом.

Пирс Броснан с сыновьями

На красной дорожке также был Адам Сэндлер. Он представлял фильм "Вне закона", распространяемый Netflix, который он продюсировал вместе со своей продюсерской компанией Happy Madison.

В комедии, в которой также снимались Адам ДеВайн , Пирс Броснан, Эллен Баркин и Нина Добрев рассказывает историю управляющего банком, который готовится к свадьбе, пока его банк не грабят.

В ограблении он начинает подозревать родителей невесты, роль которых и исполнили Броснан и Баркин.

Трейлер фильма "Вне закона"

"Вне закона" является частью продолжающейся сделки Адама с Netflix по созданию серии фильмов.

Первоначально он подписал контракт на шесть фильмов в 2014 году, и его фильмы стали одними из самых просматриваемых оригинальных фильмов Netflix всех времен, включая чрезвычайно популярную детективную комедию "Загадочное убийство" в 2019 году.

Напомним, ранее стало известно, что дом Пирса Броснана ограбили, когда его жена была дома.