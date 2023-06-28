Принимает на вечеринках и от депрессии: Илон Маск употребляет кетамин, — WSJ

Ранее миллиардер сам признался, что принимает микродозы кетамина для лечения депрессии.

Илон Маск, а также многие богачи из Кремниевой долины принимают наркотики. Об этом говорится в новом расследовании The Wall Street Journal, пишет Insider.

Сам Илон Маск, которому сегодня, к слову, исполнилось 52 года, рассказал людям, что принимает микродозы кетамина для лечения депрессии. И написал в Twitter, что кетамин — "лучший вариант", чем традиционные наркотики. Сообщение появилось через два часа после того, как WSJ опубликовал свое расследование.

"В США депрессию диагностируют слишком часто, но для некоторых людей это действительно проблема химии мозга. Но зомбирование людей с помощью СИОЗС наверняка происходит слишком часто. Судя по тому, что я видел у друзей, время от времени принимать кетамин — лучший вариант", — написал Маск.

Пост Илона Маска о кетамине Фото: Скриншот

WSJ сообщает, что миллиардер принимает полные дозы препарата на вечеринках, ссылаясь на людей, которые видели, как Маск употреблял кетамин, а также на других людей, которым это было известно напрямую.

Маск не ответил на запрос журналистов о комментарии.

Кетамин — это "диссоциативный наркотик", который может воздействовать на зрительное и слуховое восприятие человека, а также вызывать "отстранение от реальности", согласно данным Фонда алкоголя и наркотиков. Препарат обычно используется в медицине в качестве анестетика, но также может использоваться нелегально в качестве наркотика для вечеринок. Препарат может продаваться в виде белого порошка, растворенного в жидкости или продаваться в виде таблеток.

Использование кетамина для лечения депрессии изучалось в некоторых клинических испытаниях, но Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США официально не одобрило кетамин для лечения проблем с психическим здоровьем.

Однако известно, что на протяжении более десяти лет некоторые медики прописывали этот препарат своим пациентам именно для лечения проблем с психикой.

Сообщается, что Маск — один из нескольких руководителей Кремниевой долины, которые употребляли наркотики.

Соучредитель Google Сергей Брин принимал псилоцибиновые грибы. Так, прошлым летом Брин посетил вечеринку в Лос-Анджелесе, где гости открыто употребляли грибы и, как рассказали инсайдеры, проявлял интерес к психоделическим препаратам в целом.

Сергей Брин и Илон Маск на вечеринке Фото: The New York Post

Точно так же известно, что члены Founders Fund — элитной венчурной компании из Сан-Франциско, инвестировавшей в такие крупные компании, как SpaceX, Airbnb и Spotify, — устраивают вечеринки с психоделиками.

Представители Брина и Founders Fund не ответили на запрос о комментариях перед публикацией. Но представитель Founders Fund сказал WSJ: "Исследования показывают, что психоделики могут принести значительную пользу для психического здоровья, и мы поддерживаем усилия государственного и частного секторов, направленные на то, чтобы сделать эти наркотики безопасными и легальными".

Микродозинг, практика приема очень небольшого количества наркотика, стала обычной практикой в ​​Кремниевой долине, где топ-менеджеры принимают небольшие количества наркотиков, таких как ЛСД, чтобы повысить свою креативность и концентрацию.

В прошлом Маск попадал в неприятную ситуацию из-за употребления наркотиков. В 2022 году миллиардер заявил, что ему и "всем сотрудникам SpaceX" пришлось проходить тест на наркотики в течение года после того, как он курил травку в подкасте с Джо Роганом в 2018 году.

И члены совета директоров Tesla выразили обеспокоенность, когда Маск заявил The New Times в 2018 году, что он принимал препарат Амбиен, чтобы уснуть.

В прошлом году издание The New York Times писало, что Маск часто обсуждает с друзьями преимущества психоделиков и за последние 20 лет посещал почти все фестивали Burning Man, где зачастую можно достать некоторые психоделики.

Напомним, ранее Илон Маск собирался подраться с Марком Цукербергом, но мама миллиардера, Мэй Маск, отменила бой.

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