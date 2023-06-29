Магнитная буря 30 июня 2023 года: чем опасен этот день

28 июня Землю накрыла магнитная буря средней интенсивности, которая достигнет своего пика уже завтра — 30 июня.

Что такое магнитная буря?

Магнитные бури — это реакция магнитосферы на резкие толчки и давление солнечного ветра. Магнитный щит Земли из-за вспышек на Солнце начинает дрожать и колебаться, что влияет на все поле Земли и, соответственно, на людей. Они длятся от нескольких часов до нескольких дней, а их интенсивность напрямую влияет на наше самочувствие и настроение.

Чего ожидать от магнитной бури 30 июня 2023 года?

Ученые говорят, что последняя магнитная буря этого месяца не будет сильной. Она началась 28 июня, а 30 июня достигнет своего пика и завершится в этот же день. Тем не менее, метеозависимые люди могут ощущать влияние магнитной бури на физическое и эмоциональное состояние — может возникнуть апатия, тревога, раздражительность и неуверенность в принятии решений. Также могут обостриться хронические заболевания, повыситься давление, появиться головная боль и проблемы со сном.

Лучше отказаться от физических нагрузок, употребления алкоголя и энергетических напитков, выделить время для отдыха, принимать теплые травяные ванны и пить больше воды.

Источник: https://www.swpc.noaa.gov/products/weekly-highlights-and-27-day-forecast