Увеличение губ. Косметолог рассказала, как выбрать специалиста, чтобы избежать осложнений

Неестественные и слишком большие губы уходят в прошлое, в моде сейчас — натуральность. Врач-косметолог Виктория Медулич рассказывает о том, как правильно выбрать мастера, какие есть противопоказания к увеличению губ, и как не испугаться результата.

Процедура увеличения губ — одна из самых популярных и актуальных услуг в эстетической медицине, ведь это быстро, безболезненно и безопасно. Благодаря этой процедуре, которая проводится с помощью инъекций, можно изменить форму и размер губ. Актуальными сегодня являются естественные тенденции без чрезмерной и надуманной кукольности, слишком волюмизированные губы все дальше уходят в прошлое. Специально для Фокуса врач-косметолог Виктория Медулич рассказала о том, кому не стоит делать процедуру увеличения губ, и как правильно выбрать специалиста, чтобы избежать нежелательных последствий.

Современные тенденции

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На протяжении последних лет модные тенденции в эстетической медицине направлены на естественные контуры с максимальным сохранением правильных пропорций. Это означает, что сильно накачанные большие губы постепенно выходят из моды. Однако, это не значит, что вы не сможете сделать пухлыми и привлекательными тоненькие от природы губы, просто важно знать меру и делать акцент на естественные формы.

"Тенденция последних лет идет к натуральности и к подчеркиванию собственной индивидуальности. Мало кто из женщин сейчас стремятся повторить форму губ каких-то знаменитостей или увеличить губы до аномальных форм. В целом все стремятся подчеркнуть и сделать более выразительной собственную форму губ", — говорит Виктория Медулич.

Как выбрать косметолога?

Успешность процедуры всегда зависит от работы косметолога. Квалифицированный специалист наперед видит, подойдет ли вам та или иная форма губ, знает, какой препарат лучше применить и как предотвратить нежелательные симптомы в случае их возникновения.

"Первоочередной факт, на который надо обращать внимание при выборе специалиста по контурной пластике, — это наличие медицинского образования. А так можно выбрать косметолога по рекомендации, а можно — посмотрев работы специалиста в социальных сетях. Однако важно перед процедурой обязательно прийти на консультацию, чтобы понять, насколько человек вызывает у вас желание ему довериться", — отмечает косметолог.

Когда нужна эта процедура

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Процедуру по увеличению губ, кроме личных прихотей, обычно рекомендуют выполнять в следующих случаях:

Асимметрии, тонкие губы

Генетические дефекты

Возрастные изменения

Морщины и заломы

Опущенные уголки губ

Противопоказания к увеличению губ

Среди противопоказаний к увеличению губ можно выделить следующие:

острые вирусные заболевания (герпес);

активный воспалительный процесс;

заболевания крови, проблемы со свертываемостью;

инфекционные заболевания;

наличие онкологических заболеваний;

беременность и грудное вскармливание;

склонность к эпилепсии;

индивидуальная чувствительность.

"С большой осторожностью следует быть людям, которые хотят колоть губы, имея при этом заболевания соединительной ткани, сахарный диабет или нарушения свертываемости крови. В таких случаях я также не советую делать инъекции" — советует Виктория Медулич.

Какие могут быть побочные реакции?

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Филлеры для губ на основе гиалуроновой кислоты безопасны, ведь гиалуроновая кислота не накапливается в организме, а распадается естественным образом в течение года. То есть если вы увеличили губы качественным сертифицированным препаратом, в течение 8-12 месяцев (зависит от плотности) он естественно утилизируется из организма.

Побочные эффекты и временные осложнения могут быть, как и после любых других инъекционных процедур, в виде гематом, отеков, временной асимметрии,

"Обычно препараты являются высокоочищенными, поэтому на них не наблюдается аллергических реакций. В состав препаратов для инъекций часто входит лидокаин (0.3%), который также является высокоочищенным. Главное понимать, какими препаратами работает специалист. Если они сертифицированы, официальные и известные, тогда и процедура будет безопасной", — говорит Виктория.

Одним из побочных эффектов могут быть, так называемые, "гиалуроновые усики", которые появляются над верхней губой из-за того, что тоненькие губы не способны вместить большое количество геля, или из-за квалификации специалиста, который подобрал некорректный препарат или ввел его неправильно.

В таком случае нижняя треть лица напоминает утиный профиль, что выглядит не очень соблазнительно и привлекательно. Это является дополнительным доказательством того, что ваш специалист должен обладать незаурядным художественным вкусом.

"Часто приходят девушки у которых очень тонкие губы, как ниточки, и сразу их исправить и сделать пухлыми невозможно. Все зависит от пропорций лица, насколько это будет гармонично, насколько будет подходить определенный объем губ к конкретной форме лица. Все очень индивидуально", — отмечает косметолог.

Рекомендации от косметолога

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Не бойтесь, что губы будут слишком большими.

"Существует страх, что 1 мл препарата — это очень много. Это не так. На самом деле это очень небольшое количество, и в этом случае трудно "переборщить", сделав губы каких-то невероятных размеров", — отмечает косметолог.

Не наносите декоративную косметику сразу после процедуры.

"В послеинъекционный период нельзя наносить декоративно косметику на губы хотя бы в течение суток после процедуры" — советует Виктория.

Посттравматический отек — это норма.

"Будьте готовы к тому, что губы после инъекции будут иметь посттравматический отек и, возможно, синяки", — предупреждает Виктория Медулич.

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Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.

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