Генри Кавилл пришел на премьеру "Ведьмака" со своей девушкой

Актер щеголял на ковровой дорожке в черном элегантном костюме, а Натали выбрала темный блестящий наряд с полупрозрачными деталями.

Генри Кавилл и его подруга, телеведущая Натали Вискузо, посетили премьеру третьего сезона "Ведьмака" в Лондоне, сообщает People. Это последний сезон с участием актера. Далее роль Геральта из Ривии будет исполнять Лиам Хэмсворт.

"Мое путешествие в качестве Геральта из Ривии было наполнено как монстрами, так и приключениями, и, увы, я сложу свой медальон и свои мечи в четвертом сезоне. Вместо меня фантастический мистер Лиам Хемсворт примет мантию Белый волк. Как и в случае с величайшими литературными персонажами, я передаю факел с благоговением за время, проведенное в воплощении Геральта, и с энтузиазмом вижу, как Лиам воспринимает этого самого очаровательного и тонкого из мужчин. Лиам, добрый сэр, у этого персонажа такая замечательная глубина, наслаждайтесь погружением и просмотром того, что вы можете найти", — написал Кавилл в Instagram в октябре прошлого года.

Генри и Натали дебютировали на красной ковровой дорожке в качестве пары на нью-йоркской премьере его фильма "Энола Холмс 2" в октябре 2022-го. Они впервые обнародовали свои отношения в апреле 2021 года, когда Кавилл опубликовал фотографию в Instagram с девушкой, назвав ее "моей красивой и блестящей любовью".

В декабре они объявили, что работают над адаптацией настольной игры Warhammer 40,000.

"Фэнтези, ужасы и научная фантастика — это основа моего творческого языка, поэтому, когда пару лет назад Генри познакомил меня с Warhammer, я сразу почувствовала себя как дома. Истории богатые и сложные, масштаб построения мира предоставляет невероятную площадку для воображения, а герои, как трагические, так и героические, никогда не покидают вас. Создание кинематографической вселенной с Генри нашей командой Amazon и империей Games Workshop — это честь и удовольствие. Сообществу: спасибо за теплый прием. Мы надеемся, что вы будете гордиться нами", – написала Вакскузо у себя в соцсети.

Ранее Фокус рассказывал, что поклонники "Супермена" недовольны тем, что на смену Кавиллу придет Дэвид Коренсвет, которого называют дешевой копией более старшего актера.