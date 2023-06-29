Лучшая подруга по знаку Зодиака

Астрологи назвали три знака Зодиака женщин, которые считаются лучшими подругами.

Близнецы

Женщины, рожденные под знаком Близнецов, считаются одними из лучших подруг благодаря своей общительности и сообразительности. Они всегда готовы поддержать вас в любой ситуации и предложить свежий взгляд на проблемы. Близнецы обладают непревзойденным чувством юмора, что делает время, проведенное с ними, невероятно веселым и запоминающимся.

Весы

Женщины, рожденные под знаком Весов, известны своей справедливостью и чутким сердцем, что делает их прекрасными подругами. Для девушек рожденным по эти знаком подруги — очень ценны в жизни. Они всегда готовы выслушать ваши проблемы и помочь найти компромиссные решения. С представительницами этого знака приятно разговаривать часами. Весы также ценят гармонию и красоту, поэтому они будут вдохновлять вас на создание приятной и уютной атмосферы в вашей дружбе.

Стрелец

Женщины, рожденные под знаком Стрельца, являются надежными и эмоционально отзывчивыми подругами. Они обладают глубоким эмпатическим пониманием, что помогает им быть там, когда вам нужна поддержка или понимание. Рыбы также имеют творческий склад ума, и они могут вдохновить вас на новые идеи и проекты вместе с ними. Дружба со Стрельцами будет наполнена взаимным вдохновением и пониманием. А еще Стрельцы – лучшие хранительницы секретов, поэтому им можно доверять самое сокровенное.

Источник: https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVba

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