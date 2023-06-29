Здание Tiffany & Co на Пятой авеню в Нью-Йорке загорелось после ремонта в $500 млн (видео)

Причиной пожара могли стать проблемы с электрооборудованием.

29 июня около 9:38 по местному времени в недавно отремонтированном здании Tiffany & Co. на легендарной Пятой авеню Манхэттена в Нью-Йорке вспыхнул пожар. Это произошло в тот момент, когда персонал готовился открывать его для покупателей. На опубликованных в Сети записях видно, что магазин находится в непосредственной близости от Trump Tower.

По информации Daily Mail, огонь вспыхнул внизу здания. По предварительным данным, источником является электрическое хранилище. Никто серьезно не пострадал, но некоторых сотрудников доставили в больницу на машинах скорой помощи.

Персонал магазина, а также повара Blue Box Café, расположенного на шестом этаже, наблюдали, стоя на улице, как из окон валят клубы дыма, а пожарники пытаются потушить огонь.

Как сообщают СМИ, здание было вновь открыто после длительного и дорогостоящего ремонта, который некоторые эксперты оценили в 500 миллионов долларов.

Торжественное мероприятие состоялось в апреле, а среди гостей были Кэти Перри, Хейли Бибер и Блейк Лайвли.

LVMH, крупнейший европейский производитель люксовых брендов, купил Tiffany в 2021 году за 16 миллиардов долларов. Бернар Арно, председатель и владелец LVMH, не подтвердил озвученную прессой смету ремонта. Он рассказал, что реконструкция здания была проведена так, каждый этаж сделать особенным.

"Мы заблудились в здании. Вот парень заблудился в собственном магазине. Я сказал: "У нас есть над чем поработать"", – рассказывал миллиардер.

Частью реконструкции стало добавление кафе Blue Box на шестом этаже. Первый этаж занимает просторный выставочный зал и магазин. Всего в здании десять этажей, половина из которых открыта для публики.

В Tiffany & Co. пока никак не прокомментировали пожар.

Флагманский магазин Tiffany & Co. открылся в 1940 году, но стал известен во всем мире 21 год спустя, благодаря фильму "Завтрак у Тиффани". В его знаменитых окнах Одри Хепберн, играющая Холли Голайтли без гроша в кармане, смотрела на бриллианты и жемчуг, грызя круассаны после ночной прогулки по городу.

В январе 2020 года магазин в ожидании сделки с LVMH закрылся на ремонт, который должен был занять всего год. Однако сделка сорвалась на ранних этапах пандемии COVID-19, и ремонт занял больше времени, чем ожидалось. Он был завершен в апреле 2023 года.

Ранее Фокус писал, что Tiffany & Co представили поразительную коллекцию Высокого ювелирного искусства.