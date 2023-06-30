"Кракен-девушка по имени Руби". Обзор нового фильма от Dreamwork (видео)

Рассказываем, что придумали создатели "Шрека" на этот раз.

В украинских кинотеатрах стартовал показ анимационного фильма — "Кракен-девушка по имени Руби". Мы его уже посмотрели и все расскажем.

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О чем анимационный фильм "Кракен-девушка по имени Руби"

Главная героиня новой ленты Dreamworks с немного странным названием "Кракен-девушка по имени Руби" режиссера Кирка ДеМикко — упрямая старшеклассница, у которой есть секрет (не менее странный, чем само название анимационного фильма): она и ее семья — водные жители — кракены, выдающие себя за людей голубого цвета.

Отчаянно пытаясь вписаться в общественную жизнь своего приморского городка, Руби покорно использует уловки , рассказывает, что он переехала из Канады, но жалуется на строгое правило своих родителей против прогулок по океану.

Однажды Руби все-таки падает в воду океана и понимает причину родительских опасений: при погружении девочка, как и ее мать, и бабушка до нее, превращается в огромное морское существо с гигантскими щупальцами. "Я монстр", — восклицает Руби после разрушительного и пугающего намокания.

Но в этом сумбурном, семейном романе одинокий образ в подростковой драме просто не сработал бы. Вскоре Руби покидает берег, маму и школьных друзей, после чего ее приключения расширяются до масштабов планеты, и к истории подключаются коварная русалка, кривоногий моряк и волшебный трезубец, спрятанный внутри подводного вулкана.

Стоит отметить, что даже матриархальная мейнстрим-линия в центре сюжета не приносит острой вовлеченности зрителя, он просто оказывается в центре сюжетного хаоса и цветового файерверка. К слову, главными злодейками океана в мультфильме представлены… русалки. Это не первый случай, когда DreamWork превращают стереотипно позитивных персонажей в полярных героев. Чего только стоит принц из "Шрека"? А "Кот в сапогах"?

Другими словами, студия анимационных фильмов создала обычный для себя проект. Зрители увидят, в некотором смысле, упрощенного "Шрека" с уклоном в подростковую демагогию о взрослении, трудностях становления в социуме, критериях самоценности и других популярных для обсуждения тем.

Стоит ли смотреть фильм "Кракен-девушка по имени руби"?

Да, если:

Вы решаете, как развлечь ребенка в выходные. Такой мультфильм станет хорошим дополнением к мороженому и прогулке в парке

Нет, если:

Вы ожидаете увидеть шедевр, созданный на смену культовому "Шреку". Это — не он!

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