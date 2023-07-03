Знаменитость обратилась к младшим коллегам по цеху.

56-летняя американо-мексиканская актриса Сальма Хайек поделилась фото с бывшей девушкой Леонардо Ди Каприо и Дженной Ортегой. Снимки звезда фильма "Фрида" опубликовала в Instagram с более 25 млн подписчиков.

"Я всегда вдохновляюсь, когда тусуюсь с новым блестящим поколением латинских актрис, они придают мне силы и вдохновение", — написала Сальма Хайек.

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На первом фото Сальма и Камила Морроне красят губы, глядя в зеркало. На втором — 56-летняя актриса позирует со своей младшей коллегой по цеху, звездой сериала "Уэнздей", Дженной Ортегой. В частности, Хаек поделилась снимком с актрисой "Эйфории" Алексой Деми.

Сальма Хайек с коллегами по цеху

"Вдохновленные тобой ❤️ мы тебя очень любим", — написала бывшая девушка Леонардо Ди Каприо, с которой голливудский актер разошелся летом 2022-го после пяти лет романтических отношений.

"Спасибо большое за все, что вы делаете и за то, что прокладываете путь", — обратилась к Сальме 20-летняя Дженна Ортега.

Напомним, Сальма Хайек отправилась в сауну "выгонять стресс".

Также Фокус писал об особенностях съемок Сальмы Хайек в новом сезоне "Черного зеркала".