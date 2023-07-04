Для тех, кто скучал по "Лютеру". Обзор сериала "Захваченный рейс"

На платформе Apple TV+ вышел новый сериал с Идрисом Эльбой.

В конце июня 2023 на платформе Apple TV+ стартовал ожидаемый многими сериал — "Захваченный рейс"/Hijack с Идрисом Эльбой в главной роли. В настоящее время к просмотру доступны только две первые серии, но впечатление о проекте сложить уже можно. Рассказываем, что думаем об одном из наиболее ожидаемых сериалов 2023.

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О чем сериал "Захваченный рейс"/Hijack

Профессиональный бизнес-переговорщик Сэм (Идрис Эльба) возвращается рейсом из Дубая в Лондон. Он последним заходит на борт самолета, на который, как будто совершенно не торопится. В его ручной клади — подарок для загадочной незнакомки, с которой, как он говорит стюардессе "ему повезло".

Не проходит и часа с момента взлета, как самолет захватывают террористы в лучших традициях эпохи 1980-х, когда угон воздушного судна был явлением куда более частым, чем теперь. Террористы без труда проникают в кабину пилота, едва успевшему передать на землю сообщение о террористической угрозе на борту. Захватывают полный контроль над рейсом, не выдвигая при этом никаких требований. "Просто оставайтесь на своих местах и слушайте указания" — повторяют террористы, объясняясь с пассажирами на английском и арабском языках.

Сэм успевает отправить сообщение о захвате самолета своей бывшей жене, после чего у него отбирают телефон. А сам главный герой вызывается… помочь террористам и начинает свою игру высоко профессионального манипулятора. С этого момента зрителей ожидает напряженная дуэль между лидером группы террористов и топовым бизнес-переговорщиком, которая подарит поклонникам триллера новый маст хэв для просмотра, если конечно сюжет не подвиснет на середине.

Ставка продюсеров на авиатриллер — почти беспроигрышна, ведь зрители успели соскучиться по этому поджанру триллера. Кокуренцию Hijack может составить разве что полнометражная картина "Рейс" (2023) Жана-Франсуа Рише с Джерардом Батлером в главной роли. Правда, с первых кадров становится очевидным, что сюжет "Захваченного рейса" предполагает набор сценарных "многоходовок", в то время, как "Рейс" — стандартный для Батлера боевик, не подающий надежд на неожиданные повороты.

Ключевая "достопримечательность" Hijack — это сюжет, который разворачивается в реальном времени (каждый эпизод охватывает около часа 7-часового перелета из Дубая в Лондон). Угон самолета, который стартует с тщательно продуманного плана, постепенно "отходящего от курса" во всех смыслах. В каст проекта привлечены в основном британские актеры и только одна топовая знаменитость — Эльба.

При этом, главный герой, который вместо того, чтобы попытаться стать героем и спасти пассажиров, предлагает сотрудничать с плохими парнями, что уже можно назвать необычной сюжетной линией.

Так стоит ли смотреть сериал "Захваченный рейс"?

Да, если:

Вы — поклонник Идриса Эльбы и сериала "Лютер". Потому что сколько бы ни старался Эльба стать Джарердом Батлером, у него все равно получается Лютер.

Вам нравятся авиатриллеры. Этот обещает быть незаурядным.

Нет, если:

Пока очевидных минусов замечено не было.

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