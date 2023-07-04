Роберта Де Ниро впервые заметили после новостей о смерти внука (фото)

Актер поблагодарил за поддержку его семьи в трудное время.

79-летнего американского актера Роберта Де Ниро впервые заметили на публике после новостей о смерти его 19-летнего внука Леандро Де Ниро Родригеса. Об этом пишет Page Six.

Звезду фильма "Таксист" сфотографировали, когда он покидал свою квартиру в Нью-Йорке на Верхнем Ист-Сайде — в тот самый день, когда произошла семейная трагедия.

Де Ниро был закрыт защитной маской, очками и кепкой, когда он вышел на улицу и сел в свой внедорожник.

"Я глубоко опечален смертью моего любимого внука Лео", — ранее высказался о смерти 19-летнего внука голливудский актер.

"Мы очень благодарны за соболезнования от всех. Мы просим оставить нас в частной жизни, чтобы оплакивать нашу потерю Лео", — добавил Де Ниро.

Леандро также строил актерскую карьеру и снялся в одном фильме с Брэдли Купером и леди Гагой.

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Напомним, в июле 2023 года внезапно ушел из жизни 19-летний внук Роберта Де Ниро. Причины смерти юноши не разглашаются.

Также Фокус писал о первом публичном выходе Роберта Де Ниро и его молодой возлюбленной, которая недавно родила актеру седьмого ребенка.