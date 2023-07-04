Бывшая девушка Брэда Питта представила идеальный пляжный образ

Николь Потуральски сейчас отдыхает в солнечной Греции.

30-летняя польско-немецкая модель Николь Потуральски отправилась на отдых в Грецию, где с удовольствием проводит время со своим бойфрендом и демонстрирует подписчикам будни на фоне моря и красивейшей природы. Не забывает красавица показать и свою внешность, поскольку может похвастаться подтянутой фигурой, на которой купальники сидят просто безупречно. В частности, в Instagram она поделилась снимком, на котором позирует в невероятно стильном пляжном луке.

На Николь – длинное черное платье-сетка с длинными рукавами, высоким разрезом на бедре и открытой спиной, которое она накинула на черное бикини.

Потуральски стоит на прибрежных камнях и смотрит куда-то вдаль, транслируя спокойствие и расслабленность.

О романе Николь и голливудского актера Брэда Питта активно заговорили в 2020-м. Впервые слухи о романтических отношениях пары появились в конце августа. Очевидцы рассказали, что видели актера и модель в аэропорту во Франции, и они вели себя как влюбленные подростки. Питт пригласил новую пассию на отдых в свое поместье Шато Мираваль, которое он приобрел в 2011 году вместе с экс-супругой Анджелиной Джоли. Пара рассталась через несколько месяцев.

Позже выяснилось, что девушка давно замужем, а ее супруг Роланд Мэри гораздо старше ее. Он владеет четырьмя ресторанами в Берлине, в том числе и заведением под названием Borchadt. И главное, он знаком с Брэдом Питтом около десяти лет. Ресторатор и актер познакомились, когда Питт снимался в фильме Квентина Тарантино "Бесславные ублюдки" и часто посещал ресторан Роланда.

Затем Николь заметили вместе с молодым красавцем, с которым она отдыхала и целовалась. Информацию о нем девушка держит в секрете.

Ранее Фокус писал, что еще известно о Николь Потуральски.