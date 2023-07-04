Хлоя Бейли в розовом бикини прорекламировала карнавал в Сент-Люсии

Звезда любит эпатажные и откровенные образы.

25-летняя американская певица и актриса Хлоя Бейли, которая является старшей сестрой звезды "Русалочки" Холли Бейли, продемонстрировала свои пышные изгибы, продвигая карнавал в островном государстве Сент-Люсии, расположенном в Карибском море. Об этом пишет Daily Mail.

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Поп-звезда блистала в сногсшибательном розовом бикини, дополнив образ соответствующим парео и белыми солнцезащитными с зеркальными стеклами. Свои длинные волосы звезда, известная под мононимным сценическим псевдонимом Хлои, собрала в афрокосы. Бейли накрасила губы яркой помадой, которая сочеталась с ее ярким купальным костюмом и туфлями на платформе. Она приняла две сексуальные позы для фотографий.

Сент-Люсия — островное государство к югу от Мартиники и к северу от Сент-Винсента. Карнавал Сент-Люсии — это яркий показ местной культуры и наследия, который проходит с 1 по 19 июля 2023 года в самом сердце столицы, Кастри и Грос-Айле.

Хлоя предложила своим поклонникам подарок в подписи к фотографиям: "Кто пойдет со мной на карнавал? Я дарю 3 ночи за возможность посетить Сент-Люсию на карнавале 2023!! Приз включает в себя 4 ночи проживания в отеле для двоих, 2 рейса туда и обратно из США или Канады, трансфер от/до аэропорта и билеты на VIP-карнавал".

Ранее Фокус писал, что Холли Бейли произвела фурор в струящемся платье на премьере "Русалочки".